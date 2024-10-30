Kripto para dünyasında deprem: dYdX çekirdek ekibi işten çıkarıldı

Kripto Para

Merkeziyetsiz türev platformu dYdX Trading'de kritik bir dönüm noktası yaşanıyor. CEO Antonio Juliano, kişisel ve profesyonel nedenlerle başladığı altı aylık iznini bitirdi. Göreve döner dönmez aldığı ilk büyük karar, Cosmos tabanlı protokolü geliştiren ekibin üçte birinden fazlasını işten çıkarmak oldu.

CEO'unun Altı Aylık İzninin Ardından Sert Karar

dYdX Trading'in aldığı bu radikal karar, sektörde yankı uyandırdı. Şirketin çekirdek ekibinin yüzde 35'inin işten çıkarılması, aynı gün Ethereum geliştirme firması Consensys'in personelinin yüzde 20'sini işten çıkarma kararıyla çakıştı. Bu gelişme, kripto para sektöründeki yapısal değişimin boyutlarını ortaya koydu.

CEO Antonio Juliano, şirket blogunda yaptığı açıklamada "İnşa ettiğimiz şirketin, dYdX'in olması gereken şirketten farklı olduğunun farkına vardık." ifadelerini kullandı. Juliano, şirketin bundan sonraki süreçte netlik ve yenilenmiş bir tutkuyla ilerleyeceğini belirtti.

Merkeziyetsiz platformun bu kararı, kripto para sektöründeki dönüşümün önemli bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Sektördeki diğer şirketlerin de benzer kararlar alması bekleniyor.