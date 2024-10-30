Kripto para dünyasında dev ortaklık: Visa ile Coinbase güçlerini birleştirdi

Kripto Para

Kripto para dünyasının önde gelen platformlarından Coinbase, finans devi Visa ile güç birliği yaparak kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı hedefliyor. Bu hamle, özellikle AB'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) çerçevesinin yürürlüğe girmeye başladığı bir dönemde gerçekleşti.

Visa Desteğiyle 7/24 Kesintisiz İşlem İmkanı

Visa, açıklamasında Coinbase'in halihazırda milyonlarca banka kartı bağlı kullanıcısı olduğunu vurguladı. Ortaklık kapsamında ABD ve AB'deki müşteriler, uygun Visa banka kartı kullanarak hesap fonlarının gerçek zamanlı transferini gerçekleştirebilecek.

Kuzey Amerika Visa Direct başkanı Yanilsa Gonzalez Ore, anlaşmanın Coinbase kullanıcılarına 7/24 ticaret fırsatı sunacağını açıkladı.

Bu gelişme FTX'in 2022'deki çöküşünün ardından piyasada yaşanan güven kaybı ve 2023 başlarındaki bankacılık krizinin ardından geliyor. Buna rağmen AB'nin kripto düzenleyici çerçevesi MiCA'nın devreye girmesi, Coinbase gibi kripto varlık hizmet sağlayıcılarına daha net bir faaliyet alanı sağladı.

Visa, Coinbase'in kripto banka kartlarını destekleyerek uzun süredir platformla çalışıyor Finans devi ayrıca FV Bank ile de benzer bir anlaşmaya imza attı.