Kripto para dünyasını sarsan itiraf: Celsius CEO'su suçlamaları kabul etti - Son Dakika
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Kripto para dünyasını sarsan itiraf: Celsius CEO'su suçlamaları kabul etti

Kripto para dünyasını sarsan itiraf: Celsius CEO\'su suçlamaları kabul etti

Kripto para dünyasının en büyük skandallarından biri olan Celsius Network davasında önemli bir gelişme yaşandı. Platformun eski CEO'su Alex Mashinsky, emtia dolandırıcılığı ve token fiyatlarını manipülasyon suçlamalarını kabul etti. New York mahkemesindeki duruşmada suçunu itiraf eden Mashinsky'nin 20 yıla kadar hapsi isteniyor.

04.12.2024 11:17
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59 yaşındaki Mashinsky'nin suçunu kabul etmesi, 2022'de iflas eden ve binlerce yatırımcıyı mağdur eden Celsius Network'ün karanlık yüzünü ortaya çıkardı. Bu gelişme, kripto para sektöründe düzenleyici kurumların denetiminin artacağının sinyallerini veriyor.

Celsius Soruşturmasında Çarpıcı Gelişme

Celsius Network, müşterilerine yüksek faiz getirisi vaat eden bir kripto borç verme platformu olarak hizmet veriyordu. Platform, 2022 yılının ortalarında konkordato ilan etti. Mashinsky'nin mahkemede kabul ettiği suçlamalar arasında müşterileri yanıltmak ve şirketin yerel tokenı CEL'in fiyatını manipüle etmek bulunuyor.

New York Güney Bölgesi savcıları, Mashinsky'nin Celsius'un finansal durumu hakkında kamuoyuna sürekli yanlış bilgiler verdiğini belirtti. Bu yanlış yönlendirmeler sonucunda binlerce yatırımcı mağdur oldu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Temmuz 2023'te açtığı davada, Celsius'un kayıtsız kripto satışları yaparak milyarlarca dolar kazandığı ortaya çıktı. Mashinsky'nin itirafları, kripto para sektöründeki denetimsizliğin yol açtığı sorunları bir kez daha gündeme getirdi.

Şirketin tasfiye sürecinde, varlıkların bir kısmı Ionic Digital adlı yeni bir Bitcoin (BTC) madencilik şirketi kurmak için değerlendirildi. Bu gelişmeler, kripto para sektöründe düzenleme ihtiyacının önemini vurguluyor.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para dünyasını sarsan itiraf: Celsius CEO'su suçlamaları kabul etti - Son Dakika

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