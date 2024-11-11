Kripto para dünyasını sarsan olay: Basit bir hatayla milyonlarca dolarlık Ethereum kaybetti - Son Dakika
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Kripto para dünyasını sarsan olay: Basit bir hatayla milyonlarca dolarlık Ethereum kaybetti

Kripto para dünyasını sarsan olay: Basit bir hatayla milyonlarca dolarlık Ethereum kaybetti

Kripto para ekosisteminde yaşanan kritik bir hata sonucu bir yatırımcı, 25 milyon dolar değerindeki Ethereum (ETH) tokenlarını yanlış adrese göndererek kaybetti. Platformun sözleşme güncellemesi yapmaması durumunda fonların geri getirilmesi imkansız görünüyor. Olay, kripto para dünyasındaki kullanıcı hatalarının yıkıcı sonuçlarını bir kez daha gündeme getirdi.

11.11.2024 16:08
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Likit restaking platformu Renzo'da yaşanan olay, kripto para dünyasında kullanıcı güvenliğinin önemini tekrar ortaya koydu. Bot kullanımı sırasında yapılan basit bir kopyala-yapıştır hatası, bir yatırımcının 25 milyon dolar değerindeki tokenlarını güvenli cüzdanı yerine güvenli modülüne göndermesiyle sonuçlandı.

Sosyal Medya Platformundan Yardım İstedi

DefiLlama kurucusu, fonları kurtarmanın tek yolunun Renzo platformunun sözleşme güncellemesi yapması olduğunu belirtti. Milyonlarını kaybeden yatırımcı, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yardım çağrısında bulunarak fonları kurtaracak kişiye 2,5 milyon dolar ödül vereceğini duyurdu.

Ethereum ve Solana Blockchain ağları üzerinde restaking işlemlerini kolaylaştırmayı amaçlayan Renzo platformu, kullanıcının fonları doğru adrese göndermesi durumunda kontrol yetkisini kaybetmeyeceğini açıkladı.

Yayın saati itibarıyla Renzo yönetimi, yaşanan olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Kripto para sektöründe yaşanan bu tür olaylar, kullanıcı güvenliği ve platform sorumluluğu konularını yeniden tartışmaya açtı.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para dünyasını sarsan olay: Basit bir hatayla milyonlarca dolarlık Ethereum kaybetti - Son Dakika

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