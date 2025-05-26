Kripto para ETP piyasası tarihi rekor seviyesinde - Son Dakika
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Kripto para ETP piyasası tarihi rekor seviyesinde

Kripto para ETP piyasası tarihi rekor seviyesinde
26.05.2025 13:13
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Kripto yatırım ürünleri (ETP) geçen hafta 3,3 milyar dolar giriş kaydederek yılbaşından bugüne toplam girişleri 10,8 milyar dolara çıkardı. Bitcoin ETP'ler 2,9 milyar dolarla öncülük ederken toplam yönetim altındaki varlıklar 187,5 milyar dolara ulaştı. CoinShares verileri tüm zamanların en yüksek seviyelerini gösteriyor.

Dünya genelindeki finansal endişeler kripto para varlıklarına olan ilgiyi artırmaya devam ediyor. Moody's'in ABD ekonomisi için not düşürmesi ve hazine getirilerindeki artış, yatırımcıları portföy çeşitlendirmesi için dijital varlıklara yönlendiriyor. Bu trend, profesyonel yatırım araçları olan kripto ETP'lerde keskin bir talep artışına yol açtı.

Kripto ETP'leri 10,8 Milyar Dolarlık Rekor Seviyesine Ulaştı

CoinShares'in 26 Mayıs'ta yayınladığı rapor, 24 Mayıs'ta sona eren haftada küresel kripto borsada işlem gören ürünlerin 3,3 milyar dolar giriş kaydettiğini gösterdi. Bu rakam, yılbaşından bugüne toplam girişleri rekor seviye olan 10,8 milyar dolara çıkardı.

CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, toplam yönetim altındaki varlıkların kısa süreliğine tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 187,5 milyar dolara ulaştığını belirtti. Butterfill, yatırımcıların ABD ekonomisi üzerindeki artan endişeler nedeniyle çeşitlendirme arayışına girdiğini ifade etti.

Bitcoin, geçen haftaki kripto ETP girişlerinde 2,9 milyar dolarla öncülük etti. Bu rakam, 2024 toplam girişlerinin dörtte birini oluşturuyor. Bitcoin'in 22 Mayıs'ta ilk kez 110.000 doların üzerine çıkmasının ardından, bazı yatırımcılar kısa-BTC ürünlerine yöneldi. Bu ürünlere giriş 12,7 milyon dolara fırlayarak Aralık 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ethereum ETP'ler geçen hafta 326 milyon dolar sağlıklı giriş görmeye devam etti. Bu, 7 Mayıs'ta devreye giren başarılı Pectra güncellemesinin ardından beşinci hafta üst üste kazancı işaret ediyor.

Altcoin ETP'lerin çoğunluğu az miktarda hatta sıfır giriş görürken, XRP ETP'ler büyük çıkışlarla karşı karşıya kaldı. 80 haftalık giriş serisinin ardından XRP yatırım ürünleri rekor olan 37,2 milyon dolar çıkış kaydetti. Bu durum, varlık için ABD'de potansiyel spot XRP ETF'si ve 2,2 milyar dolar XRP vadeli işlemleri gibi olumlu gelişmelere rağmen yaşandı.

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