Kripto para hırsızlığı yüzde 9,5 artışla rekor kırdı

Kripto Para

Kripto para dünyası, artan güvenlik önlemlerine rağmen siber saldırıların gölgesinde kalmaya devam ediyor. 2024'ün üçüncü çeyreğinde yaşanan 155 hack saldırısı, önceki çeyreklere göre sayıca azalsa da çalınan varlıkların değeri yüzde 9,5'lik artışla 753 milyon dolara ulaştı. Bu durum, saldırganların daha sofistike yöntemler kullandığını ve daha büyük hedeflere yöneldiğini gösteriyor. Sektör uzmanları, bu gelişmelerin kripto ekosisteminde güvenlik önlemlerinin ve kullanıcı farkındalığının artırılması gerektiğine işaret ettiğini vurguluyor.

Kripto Güvenliği Alarm Veriyor: Ortalama Her Gün 8,2 Milyon Dolar Çalınıyor

Siber güvenlik firması CertiK, raporuyla kripto para dünyasındaki güvenlik tehditlerine ışık tutuyor. Rapora göre 2024'ün üçüncü çeyreğinde toplam 155 hack saldırısı gerçekleşti. Bu saldırılar sonucunda 753 milyon dolar değerinde kripto varlık ele geçirildi.

Ethereum Blockchain ağı, bu dönemde en çok hedef alınan platform oldu. Toplam 86 hack, dolandırıcılık ve istismar olayında 387 milyon dolardan fazla kayıp yaşandı. Bu durum, Ethereum altyapısının güvenlik açıklarına dikkat çekiyor ve geliştiricilerin daha sıkı önlemler alması gerektiğini gösteriyor.

Çeyreğin en büyük olayı, 19 Ağustos'ta gerçekleşti. Bir Bitcoin (BTC) balinasi, görünüşe göre cüzdan güvenliği ihlali sonucunda 238 milyon dolar değerinde 4.064 Bitcoin kaybetti. Bu olay, tek bir hesaptan çalınan en yüksek değerli kripto varlık olarak kayıtlara geçti.

Hindistan merkezli kripto borsası WazirX de büyük bir saldırıya maruz kaldı. Borsadan 235 milyon dolardan fazla değerde kripto para çalındı. Bu olay, merkezi kripto borsalarının güvenlik açıklarını ve kullanıcı fonlarının korunmasındaki zorlukları gündeme getirdi.

Rapor, phishing saldırılarının en maliyetli saldırı yöntemi olduğunu ortaya koydu. 65 olayda toplam 343 milyon dolardan fazla varlık, bu yöntemle çalındı. Phishing saldırıları, genellikle kullanıcıları sahte web siteleri veya uygulamalar aracılığıyla kandırarak hassas bilgilerini ele geçirmeyi amaçlıyor.

CertiK raporunda dikkat çeken bir diğer nokta, çalınan fonların geri kazanım oranındaki düşüş oldu. Önceki çeyrekte yüzde 14,4 olan geri kazanım oranı, bu çeyrekte yüzde 4,1'e geriledi. Bu durum, saldırganların kullandığı yöntemlerin daha karmaşık hale geldiğini ve izlerini daha iyi gizlediklerini gösteriyor.

Kripto sektöründeki bu gelişmeler, güvenlik önlemlerinin artırılması ve kullanıcı eğitiminin önemini vurguluyor. Uzmanlar, kullanıcıların iki faktörlü kimlik doğrulama kullanması, şüpheli bağlantılara tıklamaması ve özel anahtarlarını güvenli bir şekilde saklaması gerektiğini belirtiyor.

Blockchain teknolojisinin güvenliği konusunda çalışmalar yapan uzmanlar, saldırıların önlenmesi için yapay zeka ve makine öğrenimi gibi ileri teknolojilerin kullanılması gerektiğini söylüyor.