Kripto para kartları Avrupa ve Birleşik Krallık\'ta yaygınlaşıyor

Kripto para ekosisteminin geleneksel finans dünyasıyla entegrasyonu hızla devam ediyor. Kraken'in Mastercard ile yaptığı iş birliği, kripto paraların günlük ödemelerde kullanımını yaygınlaştırmak için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Fiziksel kripto banka kartlarıyla kullanıcılar, dijital varlıklarını gerçek dünyada alışveriş yaparken doğrudan kullanabilecek ve kripto varlıklarını önce fiat para birimlerine çevirmek zorunda kalmayacak. Bu stratejik ortaklık, Kraken'in AB'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında lisans alma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Avrupa Pazarında Kripto Para ile Günlük Ödeme Dönemi

Bu önemli ortaklık, Kraken'in ödeme çözümleriyle ilgili hizmetlerini büyütüyor. Ocak 2025'te piyasaya sürülen Kraken Pay, kullanıcılara 300'den fazla kripto varlığı dünyanın birçok ülkesine gönderme imkanı sunuyor.

Kraken Pay aynı zamanda kullanıcıların basit bir URL aracılığıyla ödeme göndermelerini sağlayan paylink özelliğini de içeriyor. Şirket, 15 milyon kullanıcı tabanından 200.000'den fazla müşterinin Kraktag'i etkinleştirdiğini belirtti. Kraktag, kullanıcıların tam banka hesap bilgilerini paylaşmadan transfer edebilmelerini sağlayan benzersiz bir tanımlayıcı olarak hizmet veriyor.

Kraken eş CEO'su David Ripley, yaptığı açıklamada "Kripto, ödeme sektörünü geliştiriyor ve küresel ticaretin ve günlük ödemelerin kripto ile desteklendiği bir gelecek görüyoruz." dedi. Ripley sözlerine "Müşterilerimiz, kripto para birimleri veya stablecoinleri ile gerçek dünyadaki mal ve hizmetler için sorunsuz bir şekilde ödeme yapabilmek istiyor" şeklinde devam etti.

Bu hamle, Kraken'in Avrupa Birliği'nin düzenleyici çerçevesi olan MiCA kapsamında lisans alma süreciyle de paralellik gösteriyor. Mastercard ile ortaklık, Blockchain teknolojisinin finans sektöründeki dönüştürücü etkisini ve kripto paraların günlük hayattaki kullanım alanlarının genişlediğini ortaya koyuyor.