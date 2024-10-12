Kripto para milyarderinden Kamala Harris'e milyon dolarlık bağış - Son Dakika
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Kripto para milyarderinden Kamala Harris'e milyon dolarlık bağış

Kripto para milyarderinden Kamala Harris\'e milyon dolarlık bağış

Ripple'ın kurucu ortağı Chris Larsen, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in kampanyasını destekleyen bir organizasyona 1 milyon dolarlık kripto para bağışında bulundu. Federal Seçim Komisyonu belgelerine göre, bağış 1.754.815,29 XRP olarak yapıldı ve nakde çevrilmedi. Bu hamle, kripto paraların ABD siyasetindeki artan etkisini gösteriyor.

12.10.2024 12:41
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Kripto para dünyası ile ABD siyaseti arasındaki bağlar güçleniyor. Chris Larsen'in, Kamala Harris'in kampanyasını destekleyen Future Forward PAC organizasyonuna yaptığı 1 milyon dolarlık bağış, dijital varlıkların siyasi finansmandaki rolünü tartışmaya açıyor. Bu gelişme, kripto sektörünün 2024 seçimlerindeki potansiyel etkisine işaret ediyor.

Kripto Paranın Siyasi Gücü Gün Yüzüne Çıkıyor

Ripple kurucu ortağı Chris Larsen'in ABD siyasetine yönelik bu önemli adımı, kripto para dünyasının politik alandaki etkisini artırıyor. Federal Seçim Komisyonu kayıtlarına göre 14 Ağustos tarihinde gerçekleşen bu bağış, "nakde çevrilmemiş 1.754.815,29 XRP" şeklinde raporlandı.

Future Forward PAC, Harris'in başkanlık kampanyası adına kripto bağışları kabul eden bir organizasyon. PAC'ın web sitesinde belirtildiğine göre Coinbase Commerce platformuyla çalışarak, bağışları volatiliteyi azaltmak için otomatik olarak USDC stablecoine çeviriyor.

Bu bağış, Harris'e yapılan ilk büyük kripto para bağışı olarak kayıtlara geçti. Open Secrets verilerine göre PAC şimdiye kadar 200 milyon dolardan fazla fon topladı. Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, Reid Hoffman ve kripto borsası Coinbase gibi önemli isimler de geçtiğimiz yıl içinde PAC'a bağışta bulundu.

Bu gelişme, yaklaşan 2024 seçimleri öncesinde kripto paraların siyasi sahnedeki rolünü vurguluyor. Demokrat başkan adayı Harris, geçen ay açıkladığı 80 sayfalık ekonomik planında, yapay zeka ve dijital varlıklar gibi yenilikçi teknolojileri teşvik ederken tüketicileri ve yatırımcıları koruyacağını belirtti.

Öte yandan, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, ABD kripto endüstrisine yönelik yasa dışı ve Amerikan karşıtı baskıyı sona erdirme sözü verdi. Trump'ın bu tutumu, kripto sektörüne karşı dostça bir yaklaşım sergilediği şeklinde yorumlanıyor.

Bu bağış, kripto paraların sadece finansal değil, siyasi arenada da önemli bir araç haline geldiğini gösteriyor. Blockchain teknolojisinin ve dijital varlıkların seçim kampanyalarındaki rolü, önümüzdeki dönemde daha fazla tartışma ve düzenleme konusu olabilir.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para milyarderinden Kamala Harris'e milyon dolarlık bağış - Son Dakika

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