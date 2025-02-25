Kripto para piyasaları durgunken Story (IP) rekora koşuyor

Kripto Para

IP'nin değeri dört gün önce tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9 dolara tırmandıktan sonra düştü. Şu anda 5,01 dolar seviyesinde el değiştiren altcoin'in fiyatı, o zamandan beri yüzde 45 düşerek aşağı yönlü paralel bir kanal içinde işlem görüyor. Teknik analistler, Story'nin bu düşüş trendinden çıkma potansiyeline sahip olduğunu ve daha yüksek seviyelere ulaşabileceğini işaret ediyor.

Teknik Göstergeler Alım Sinyali Veriyor

Kripto para piyasasında Story (IP) tokenı son 24 saatte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Token, bu süreçte yüzde 24'lük bir artış kaydetti. Bu yükselişle birlikte, IP aşağı yönlü paralel kanalın üst trend çizgisine doğru hareket etti.

Bu grafik modeli bir varlığın fiyatı iki aşağı eğimli paralel trend çizgisi arasında hareket ettiğinde oluşur. Daha düşük yüksekler ve daha düşük düşüklerle sürekli bir düşüş trendini gösterir. Bir varlık bu kanal içinde işlem gördüğünde, talep düştükçe satış baskısının devam ettiğini gösterir.

Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) kurulumu, bu yükseliş kırılmasının olasılığını doğruluyor. Bu momentum göstergesi, piyasada önemli bir yükseliş baskısı olduğunu işaret ediyor.