Kripto para piyasalarında beklenemeyen hareketlilik: Mt. Gox 32 bin Bitcoin taşıdı

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Mt. Gox'un son hamlesi, kripto para piyasalarında büyük yankı uyandırdı. 2014 yılında 850.000 BTC'nin kaybolmasıyla iflas eden ve binlerce yatırımcıyı mağdur eden borsa, son olarak geri ödeme tarihini 31 Ekim 2025'e ertelemişti. Şimdi ise dev bir Bitcoin transferi gerçekleştirerek, olası bir toplu satış endişesini tetikledi.

Mt Gox Alacaklılar İçin Geri Sayım Başladı

Yapılan transferin detaylarına bakıldığında, yaklaşık 30.371 BTC'nin bir cüzdan adresine, 2.000 BTC'nin ise Mt. Gox'un soğuk cüzdanına transfer edildiği görülüyor. 2.000 BTC daha sonra işaretlenmemiş cüzdanına aktarıldı.

Bu hareket, Mt. Gox'tan aylardır görülen en büyük transfer olma özelliğini taşıyor. Geçmişte benzer hareketlerin ardından Bitstamp ve Kraken gibi merkezi borsalar üzerinden geri ödemeler yapılmıştı.

Mt. Gox, 2010 yılında kurulmuş ve 2014 yılına kadar dünyanın en büyük Bitcoin borsası olarak çalışmıştı. Borsanın yaşadığı güvenlik ihlali sonucu en az 850.000 BTC kaybolmuştu. O zamandan beri binlerce alacaklı, varlıklarının geri ödenmesini bekliyor.