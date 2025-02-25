Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin'de boğa koşusu sona mı erdi? - Son Dakika
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Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin'de boğa koşusu sona mı erdi?

Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin\'de boğa koşusu sona mı erdi?

Kripto para piyasası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yüzde 25 ek vergi açıklamasının ardından sert bir düşüş yaşadı. Bitcoin için kritik 90.000 dolar desteği kaybedilirken, toplam piyasa değeri yüzde 7,48 azalarak 2,91 trilyon dolara geriledi. Korku ve Açgözlülük Endeksi bir günde 40'tan 29'a düşerek yatırımcılarda paniğe neden oldu.

25.02.2025 13:37
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Küresel ekonomi politikalarının ve yaygın likidasyonların etkisiyle kripto piyasasındaki çalkantı derinleşiyor. Son volatilite dalgası, yatırımcıları şok içinde bırakırken, Ethereum, Solana ve XRP gibi büyük altcoinlerde çift haneli değer kayıpları yaşandı. Piyasadaki keskin satış dalgasının arkasındaki nedenler ve bundan sonraki olası senaryolar merak konusu oldu.

Kripto Para Piyasalarındaki Korku Endeksi Alarm Veriyor

Kripto para piyasaları şu anda küresel ekonomi politikalarının etkisiyle ciddi bir baskı altında bulunuyor. Bu düşüşün ana katalizörü, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithalata yüzde 25 ek vergi uygulanacağını açıklaması oldu. Trump, 24 Şubat'ta Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde artan ekonomik endişelere rağmen vergi planından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Bu gelişme sadece kripto pazarını değil tüm finansal piyasaları vurdu. S&P 500 son beş işlem gününde yüzde 2,3 ve Nasdaq Composite yüzde 4 değer kaybetti. Yatırımcıların riskten kaçınma eğilimi, birkaç saat içinde kripto dünyasında 900 milyon doların üzerinde likidasyona yol açtı.

Bitcoin (BTC) hakimiyeti yüzde 61,39'a yükselirken piyasa değeri 1,77 trilyon dolara indi. Ethereum (ETH) yüzde 10,37 düşüşle 2.410 dolara, Solana (SOL) yüzde 12,6 ve XRP yüzde 10,67 değer kaybetti.

Analist Capo, Ethereum'un kritik 2.381 dolar desteğini koruyamazsa 1.800-2.100 dolar aralığına gerileyebileceğini belirtti. Bitcoin için ise 85.000 dolar seviyesi kritik destek olarak kabul ediliyor.

Umut verici gelişmeler de bulunuyor. Strategy şirketi yaklaşık 1,99 milyar dolar karşılığında 20.356 BTC satın aldı. Firma şimdi toplam 33,1 milyar dolarlık yatırımla 499.096 BTC'ye sahip. Benzer şekilde Japon yatırım devi Metaplanet de 12,9 milyon dolar değerinde 135 Bitcoin daha temin etti. Şirket 2025 sonuna kadar 10.000 Bitcoin hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Diğer kurumsal oyuncuların benzer hamleleri, Bitcoin'in yeniden güç kazanmasını sağlayabilir.

Tecrübeli analistler, mevcut düzeltmenin yeni bir yükseliş dalgası öncesinde gerekli bir temizlenme olabileceğini düşünüyor. Kurumsal ilgi artarsa ve piyasa satış baskısını sindirirse, yakın gelecekte tersine dönüş işaretleri görülebilir.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para piyasalarında son durum: Bitcoin'de boğa koşusu sona mı erdi? - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ahmet yesil:
    resmen siçtı. 2 0 Yanıtla
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