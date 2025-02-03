Kripto para piyasalarında tarihi kayıp

Kripto Para

Küresel ticaret dengeleri Trump'ın yeni tarife hamleleriyle sarsılıyor. Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den gelen mallara yüzde 10 ek vergi getirilmesi, piyasalarda enflasyon endişelerini tetikledi. Bu durum kripto para sektöründe geniş çaplı satışlara neden oldu.

Kripto Para Tarihinde 2,1 Milyar Dolarlık Rekor Kayıp

Bitcoin (BTC) son 24 saatte yüzde 7,5 düşerek 91.969 dolardan işlem görürken, Ethereum (ETH) yüzde 20,1 kaybederek 2.510 dolara geriledi. Altcoinlerde kayıplar daha sert oldu. Ripple (XRP) yüzde 28,2, Dogecoin (DOGE) yüzde 26,9 düştü.

Kronos Research CEO'su Hank Huang, yatırımcıların tarife politikasının Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek tutmaya zorlayacağından endişe duyduğunu belirtti. BTC Markets analisti Rachael Lucas, long pozisyonlardaki yüksek tasfiye oranının aşırı kaldıraçlı işlemlerin piyasadan temizlendiğine işaret ettiğini vurguladı.

Presto Research analisti Min Jung, makro korkuların artmasıyla Trump'ın yeniden seçilmesinden kaynaklanan olumlu beklentinin zayıflamaya başladığını ifade etti. Jung, ABD Başkanı'nın göreve başlamasından bu yana kripto ile ilgili somut politika detaylarının ortaya çıkmamasının piyasadaki belirsizliği artırdığını söyledi.