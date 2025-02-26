Kripto para piyasası son üç yılın en kötü dönemi yaşanıyor

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Kripto para dünyasında yaşanan bu sert düşüş, birden fazla faktörün bir araya gelmesinin sonucu olarak ortaya çıktı. Kuzey Kore'nin desteklediği Lazarus Grubu'nun Bybit'ten 1.5 milyar dolarlık Ethereum ve ETH tabanlı token çalması, Arjantin Cumhurbaşkanı Javier Milei'nin LIBRA memecoin tanıtımı sonrası yaşanan yüzde 95'lik değer kaybı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'dan ithalata uygulanan gümrük vergilerinin devam edeceğini açıklaması, piyasalardaki satış baskısını artırdı.

Binance CEO'su Kripto Piyasasındaki Düşüşün Geçici Olduğunu Savundu

Kripto para piyasalarındaki bu keskin düşüş, yatırımcılar arasında endişeye sebep oldu. Son veriler, Bitcoin vadeli işlemlerinde günlük tasfiye miktarının 227 milyon dolara ulaştığını gösteriyor. Bu rakam, Eylül 2024'ten bu yana gerçekleşen üçüncü en yüksek tasfiye miktarı olarak kaydedildi.

Verilere daha yakından bakıldığında, Bitcoin ile daha geniş kripto ekosistemi arasında dikkate değer bir trend görülüyor. Kasım 2021'de Bitcoin'in piyasa hakimiyeti yaklaşık yüzde 41 iken, günümüzde bu oran yüzde 61'e kadar yükseldi. Aynı süre içinde Ethereum'un payı yüzde 20'den yüzde 10'a geriledi. İlk dokuzun dışında kalan kripto paraların toplam payı ise yüzde 25'ten yüzde 9'a düştü.

Kripto para borsası Binance CEO'su Richard Teng konuyla ilgili olarak "Daha önce olduğu gibi kripto para piyasaları makroekonomik değişimlere geleneksel varlıklar gibi tepki verir ancak olağanüstü bir dirençle geri dönerler." açıklamasında bulundu. Teng, mevcut durumu yapısal bir düşüşten ziyade kısa vadeli taktiksel bir geri çekilme olarak nitelendirdi.

Bitwise CIO'su Matt Hougan ise mevcut düşüşün memecoin patlamasının sonuna işaret ettiğini belirtti. "Melania, Libra ve çalıntı ETH'yi memecoinler aracılığıyla aklayan Lazarus Grubu'nun kombinasyonu memecoin sektörünü öldürecek. Belki bugün değil ama 6 ay içinde." dedi. Hougan, memecoin patlamasının yerini Bitcoin'in kurumsal kabulü, stablecoinler ve DeFi'de yeniden doğuşun alabileceğini sözlerine ekledi.

ABD düzenleyici cephesinde ise olumlu gelişmeler yaşanıyor. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Coinbase ve Robinhood hakkındaki soruşturmaları sonlandırmasından kısa süre sonra Uniswap Labs hakkındaki soruşturmaları da durdurdu. Bu gelişme, kripto endüstrisinin ABD'deki düzenleyici ortamla ilişkisinde olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.