Kripto para piyasasında yeni düzen: SPK kriptoda yeni düzenleme ve yasakları açıkladı - Son Dakika
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Kripto para piyasasında yeni düzen: SPK kriptoda yeni düzenleme ve yasakları açıkladı

Kripto para piyasasında yeni düzen: SPK kriptoda yeni düzenleme ve yasakları açıkladı

Türkiye'de kripto para piyasasına yeni düzenlemeler gelmeye devam ediyor. SPK, kripto para piyasasında yeni düzenlemeler getiriyor. Düzenlemelerle birlikte yatırımcı güvenliği artırılıyor, sosyal medya üzerinden işlemler yasaklanıyor ve müşteri varlıklarının korunması için yeni kurallar uygulanıyor.

20.09.2024 00:25
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), kripto para piyasasında yatırımcıların korunmasını ve piyasanın düzenlenmesini hedefleyen yeni kuralları devreye soktu. Platformlar, müşteri varlıklarını kendi varlıklarından ayırmak zorunda olacak ve sosyal medya üzerinden emir alımı yasaklandı. Yeni düzenlemede kaldıraçlı işlemler ve promosyon kampanyaları gibi uygulamalara yönelik önemli sınırlamalar getirildi.

SPK'dan Kripto Para Piyasasında Güvenlik ve Şeffaflık Adımı

Türkiye'de kripto para piyasasını düzenlemek ve yatırımcıları korumak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından kapsamlı bir dizi yeni kural açıklandı. 7518 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılan değişiklikler doğrultusunda hayata geçirilen bu düzenlemeler, kripto varlık hizmet sağlayıcıları ve platformları için önemli değişiklikler getiriyor.

Yeni düzenlemelerin odak noktasında müşteri varlıklarının korunması yer alıyor. Buna göre, kripto para platformları müşterilerine ait nakit ve kripto varlıkları kendi mal varlıklarından ayrı tutmak ve bu varlıkları bankalarda saklamak zorunda olacak. Ayrıca, nakit transferleri yalnızca bankalar veya yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek, elden para alışverişi yasaklanacak.

Müşteri emirlerinin alınması konusunda da sıkı kurallar getirildi. Artık emirler sadece platformların resmi internet sitesi, mobil uygulaması veya kayıtlı telefonları üzerinden alınabilecek. WhatsApp, Telegram gibi sosyal medya uygulamalarının bu amaçla kullanılması kesinlikle yasak olacak.

Eşler arası (P2P) işlemlere de sıkı denetim getirildi. Başkası hesabına düzenli olarak işlem yapanlar, izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak değerlendirilecek ve bu tür faaliyetlerin en geç 8 Kasım 2024 tarihine kadar sonlandırılması gerekecek.

SPK, NFT'ler ve sadece sanal oyunlarda kullanılan kripto varlıkları Sermaye Piyasası Kanunu'nun listeleme esasları dışında tuttu. Ancak bu varlıkları işleme koyan platformlar, müşterilere bu varlıkların SPK gözetim ve denetimine tabi olmadığını açıkça bildirmek zorunda olacak.

Yeni düzenlemeler, platformların reklam ve tanıtım faaliyetlerini de sıkı kurallara bağladı. Belirli bir getiri vaadi içeren veya müşterileri belirli kripto varlıklara yönlendiren promosyon kampanyaları yasaklandı. Ayrıca, referans sistemi gibi müşteri kazandıran kişilere menfaat sağlayan kampanyalar da yasak kapsamına alındı.

Kaldıraçlı işlemler, ödünç kripto varlık işlemleri ve müşteriye kredi verilmesine neden olacak işlemler de yasaklandı. Platformlar, müşterilere sadece kendi cüzdanlarında bulunan miktarda kripto varlık satışı yapabilecek.

SPK, platformların Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ile entegrasyonunu zorunlu kıldı. Ayrıca, kripto varlıkların emtia, gayrimenkul gibi diğer düzenleyici kurumların yetki alanına giren alanlarda kullanılmasına ilişkin mevzuata uyulması gerektiği vurgulandı.

Bu kapsamlı düzenlemelerin büyük bir kısmının 8 Kasım 2024 tarihine kadar hayata geçirilmesi bekleniyor. SPK'nın bu adımıyla, kripto para piyasasında daha güvenli, şeffaf ve adil bir ortam oluşturulması, yatırımcıların korunması ve olası mağduriyetlerin önlenmesi hedefleniyor.

Sermaye Piyasası Kurulu, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para piyasasında yeni düzen: SPK kriptoda yeni düzenleme ve yasakları açıkladı - Son Dakika

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