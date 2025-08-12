Kripto para piyasasının yeni lideri Ethereum oldu - Son Dakika
Kripto Para

Kripto para piyasasının yeni lideri Ethereum oldu

Kripto para piyasasının yeni lideri Ethereum oldu
12.08.2025 14:10
Ethereum, yıl başından bu yana yüzde 29 kazançla Bitcoin'in yüzde 28'lik performansını geride bıraktı. 8 ay sonra 4000 dolar seviyesini aşan ETH, kurumsal alımlar ve ETF girişleriyle güçlü momentum yakaladı. BlackRock Ethereum fonu ETHA öncülüğünde 5 milyar dolarlık aylık giriş gerçekleşti.

Kripto para piyasasında yaşanan son gelişmeler, Ethereum'un Bitcoin karşısındaki rekabetçi konumunu ortaya koyuyor. ETH'nin 4311 dolar seviyesine ulaşması ve yıllık performans yarışında öne geçmesi, yatırımcıların altcoinlere olan ilgisinin artmakta olduğunu gösteriyor.

Ethereum Rekor Seviyesiyle Bitcoin Yükselişini Geride Bıraktı

Piyasa değerine göre ikinci kripto para birimi olan Ethereum, teknolojik altyapısı ve kurumsal benimsenmesi sayesinde yeni yükseklere çıkmaya devam ediyor.

Wall Street'in kripto para dünyasına olan ilgisi Ethereum ekosistemini güçlendirmeye devam ediyor. Michael Saylor'ın Bitcoin hazine stratejisinden ilham alan yeni dijital varlık hazine şirketleri, ETH rezervi oluşturma çalışmasını hızlandırdı.

Spot Ethereum ETF'lerinin toplam varlık yönetimi 20 milyar dolara ulaşırken, kurumsal yatırımcıların ETH'ye olan talebi geleneksel finansal araçlar aracılığıyla da artış gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde net ETF girişleri Bitcoin muadillerinden daha iyi performans gösterdi. ETH tabanlı fonlar son ayda yaklaşık 5 milyar dolar topladı. Yatırım araçları bazında toplam net giriş Temmuz 2024'te işlem görmeye başladıklarından bu yana 9 milyar doların üzerinde kaydedildi.

Teknik analistler, Ethereum'un 4000 dolar seviyesini kırmasının uzun vadeli yükseliş trendinin başlangıcı olabileceğini belirtiyor. ETH'nin sekiz aylık en yüksek seviye olan 4107 doları aşması durumunda, daha büyük kazançlar yaşanabileceği öngörülüyor.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

