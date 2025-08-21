Kripto para sektörü CFTC başkanlığı için Quintenz\'e destek çıktı

Kripto İnovasyon Konseyi (Crypto Council for Innovation), Blockchain Birliği (Blockchain Association) ve Solana Politika Enstitüsü (Solana Policy Institute) gibi sektörün önde gelen organizasyonları, ortak bir çağrıyla Donald Trump yönetimine seslerini duyurdu. Haftanın ortasında iletilen mektupta, milletvekillerinin CFTC'ye kripto para düzenlemesinde daha geniş yetkiler vereceği bir dönemde kalıcı liderliğin kritik önemi vurgulandı.

CFTC Başkanlığındaki Belirsizlik Devam Ediyor

Kripto organizasyonları mektuplarında, Quintenz'in "Amerika'nın dijital varlıklardaki liderliğini koruyacak adil, şeffaf ve güvenilir piyasalar kurma konusunda benzersiz bir şekilde hazır olduğunu" belirttiler.

Quintenz'in CFTC başkanlığı adaylığı ciddi zorluklarla karşılaştı. Senato oylaması geçen ay iki kez iptal edildi, ikinci iptal Beyaz Saray'dan gelen talep nedeniyle gerçekleşti.

Sektör içindeki muhalefet de adaylığı karmaşıklaştırdı. Gemini borsasının kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss, diğer sektör oyuncularıyla birlikte Quintenz'in sözde gündemi konusunda endişelerini başarıyla dile getirdi.

Tyler Winklevoss daha önce kripto sektöründe birçok kişinin "adaylığı konusunda ciddi endişeleri olduğunu" açıklamıştı.

Quintenz, Trump'ın ilk döneminde CFTC'de komisyon üyesi olarak görev yapmış ve ilk adaylığı sırasında kripto sektöründe geniş destek görmüştü.

CFTC, mevzuat hazırlıkları sürerken kripto düzenlemesinde kilit rol oynayacak. Dört komisyon üyesi son aylarda istifa etmiş veya ayrılma planlarını açıklamış durumda.