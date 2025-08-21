Kripto para sektörü CFTC başkanlığı için Quintenz'e destek çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Kripto para sektörü CFTC başkanlığı için Quintenz'e destek çıktı

Kripto para sektörü CFTC başkanlığı için Quintenz\'e destek çıktı
21.08.2025 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Washington'un en büyük kripto lobi grupları, Trump'a yazdıkları mektupta Brian Quintenz'in Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) başkanı olarak derhal onaylanmasını istedi. Senato oylaması Beyaz Saray müdahalesiyle iki kez iptal edilmişti. Gruplar, Quintenz'i kripto para düzenlemesi için 'doğru zamanda doğru kişi' olarak nitelendirdi. CFTC'ye kalıcı liderlik gerektiğini vurguladılar.

Kripto İnovasyon Konseyi (Crypto Council for Innovation), Blockchain Birliği (Blockchain Association) ve Solana Politika Enstitüsü (Solana Policy Institute) gibi sektörün önde gelen organizasyonları, ortak bir çağrıyla Donald Trump yönetimine seslerini duyurdu. Haftanın ortasında iletilen mektupta, milletvekillerinin CFTC'ye kripto para düzenlemesinde daha geniş yetkiler vereceği bir dönemde kalıcı liderliğin kritik önemi vurgulandı.

CFTC Başkanlığındaki Belirsizlik Devam Ediyor

Kripto organizasyonları mektuplarında, Quintenz'in "Amerika'nın dijital varlıklardaki liderliğini koruyacak adil, şeffaf ve güvenilir piyasalar kurma konusunda benzersiz bir şekilde hazır olduğunu" belirttiler.

Quintenz'in CFTC başkanlığı adaylığı ciddi zorluklarla karşılaştı. Senato oylaması geçen ay iki kez iptal edildi, ikinci iptal Beyaz Saray'dan gelen talep nedeniyle gerçekleşti.

Sektör içindeki muhalefet de adaylığı karmaşıklaştırdı. Gemini borsasının kurucuları Tyler ve Cameron Winklevoss, diğer sektör oyuncularıyla birlikte Quintenz'in sözde gündemi konusunda endişelerini başarıyla dile getirdi.

Tyler Winklevoss daha önce kripto sektöründe birçok kişinin "adaylığı konusunda ciddi endişeleri olduğunu" açıklamıştı.

Quintenz, Trump'ın ilk döneminde CFTC'de komisyon üyesi olarak görev yapmış ve ilk adaylığı sırasında kripto sektöründe geniş destek görmüştü.

CFTC, mevzuat hazırlıkları sürerken kripto düzenlemesinde kilit rol oynayacak. Dört komisyon üyesi son aylarda istifa etmiş veya ayrılma planlarını açıklamış durumda.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para sektörü CFTC başkanlığı için Quintenz'e destek çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Vahşice katledilen Hakan Çakır’ın ailesine kan donduran tehditler Vahşice katledilen Hakan Çakır'ın ailesine kan donduran tehditler
Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu Otomobilde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu
Menajeri İstanbul’da Renato Sanches Türkiye’ye geliyor Menajeri İstanbul'da! Renato Sanches Türkiye'ye geliyor
Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu Başı kanepe ile sandığı arasına sıkışmış halde ölü bulundu
Jackson Muleka Süper Lig’e geri döndü Jackson Muleka Süper Lig'e geri döndü
Memur-Sen: Hakem Heyeti’ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette Memur-Sen: Hakem Heyeti'ne başvurmayacağız, inisiyatif hükümette
Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı Komisyonda Barış Annesi sözlerine Kürtçe başladı, Numan Kurtulmuş anında uyardı

13:26
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
Türkiye, İsrail bağlantılı gemi trafiğini kısıtladı
14:12
Komisyonda başlayan ’’Kürtçe’’ tartışması büyüyor DEM Parti’den tepki var
Komisyonda başlayan ''Kürtçe'' tartışması büyüyor! DEM Parti'den tepki var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 14:59:26. #7.11#
SON DAKİKA: Kripto para sektörü CFTC başkanlığı için Quintenz'e destek çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.