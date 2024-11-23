Kripto para sektörü yeni SEC dönemine odaklandı - Son Dakika
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Kripto Para

Kripto para sektörü yeni SEC dönemine odaklandı

Kripto para sektörü yeni SEC dönemine odaklandı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, 20 Ocak 2025'te görevinden ayrılacağını duyurdu. Kripto para sektöründen gelen ilk tepkiler olumlu olurken, uzmanlar yeni dönemde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve diğer kripto varlıkların gelişimi için önemli fırsatlar doğabileceğini belirtti.

23.11.2024 10:35
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Blockchain Association verilerine göre SEC'in kripto para şirketlerine yönelik düzenlemeleri sektöre ağır bir mali yük getirdi. 2023 yılında açılan 104 yaptırım davası, şirketlere 429 milyon dolarlık savunma masrafı yarattı.

ABD Kripto Politikasında Yeni Dönem Başlıyor

CoinFund Başkanı Chris Perkins yaptığı açıklamada "yaptırım yoluyla düzenleme" döneminin sona erdiğini vurguladı. Perkins, kurumların alana yeniden girmesiyle endüstrinin büyüme potansiyelinin artacağını öngördü.

Riot Platforms yetkilisi Sam Lyman, Gensler'in politikalarının Demokratlara seçimi kaybettirdiğini belirtti. Lyman, yeni yönetimin Bitcoin'e karşı daha olumlu bir tutum sergileyeceğini düşünüyor.

Donald Trump yönetiminin kripto para stratejileri arasında Bitcoin rezervi oluşturmak ve Beyaz Saray'da ilk kripto para özelinde bir pozisyon yaratmak bulunuyor. Bu gelişmeler, ABD'nin kripto para politikasında önemli bir değişime işaret ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Blockchain, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para sektörü yeni SEC dönemine odaklandı - Son Dakika

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