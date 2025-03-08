Kripto para sektöründe devrim: Trump\'tan flaş kararlar

ABD Başkanı Donald Trump, Cuma günü Beyaz Saray'da kripto sektörünün önde gelen isimleriyle bir zirve düzenledi. Beyaz Saray'da ilk kez düzenlenen bu toplantıda Trump, sektöre yönelik yeni politikaları açıkladı ve önceki yönetimin kripto karşıtı tutumunun artık sona ereceğini duyurdu.

Trump Yönetimi Kripto Sektörüne Yeşil Işık Yakıyor

Trump, toplantının başında kripto sektörüne seslenirken, "Birçoğunuzun bunun için yıllardır mücadele ettiğini biliyorum ve Beyaz Saray'da sizinle birlikte olmak bir onur." diyerek sektörün temsilcilerine güven verdi. Başkan, selefinin "kriptoya karşı savaşı" olarak nitelendirdiği politikalara son vereceğini belirterek, özellikle bankacılık sektörünün kripto işletmelerine karşı kullanılmasının sona ereceğini vurguladı.

Konuşmasında "Düzenleyiciler bankaları güçlü bir şekilde silahlandırdı. Demek istediğim, gerçekten yaptılar. Bankaları kripto işletmelerinin ve girişimcilerin hesaplarını kapatmaları, borsalara ve borsalardan bazı para transferlerini etkili bir şekilde engellemeleri için güçlü bir şekilde silahlandırdılar ve hükümeti tüm sektöre karşı silahlandırdılar." diyen Trump, bu durumu kendisinin de iyi bildiğini ve Chokepoint 2.0 Operasyonunu sona erdireceğini açıkladı.

Başkan Trump, Kongre'nin Ağustos tatili öncesinde stablecoin mevzuatını imzalamak istediğini de belirtti. "Ayrıca, Kongre'deki milletvekillerinin dolar destekli stablcoinler ve dijital varlıklar piyasası için düzenleyici kesinlik sağlamak üzere yasa tasarıları üzerinde çalışırken gösterdikleri çabalara güçlü desteğimi ifade etmek istiyorum." dedi ve "Bu konuda çok sıkı çalışıyorlar. Bu, finans sektörümüzde ekonomik büyüme ve inovasyon için muazzam bir fırsattır ve gerçekten uzun bir yol kat edecektir." sözleriyle açıklamasına devam etti.

Trump'ın bir gün önce imzaladığı ve bir Bitcoin rezervi oluşturan kararname de zirvedeki konulardan biriydi. Başkan, federal hükümetin halihazırda dünyadaki en büyük Bitcoin sahiplerinden biri olduğunu ve yaklaşık 200 bin Bitcoin'i çeşitli hukuki yollarla elde ettiğini açıkladı. "Bu mevcut varlıklar yeni rezervin temelini oluşturacak." dedi ve "Bugünden itibaren Amerika, her Bitcoin kullanıcısının çok iyi bildiği kurala uyacak, Bitcoin'inizi asla satmayın." ifadelerini kullandı.

Zirveye Coinbase, Ripple, Kraken, Gemini, Chainlink ve Robinhood gibi önemli kripto şirketlerinin üst düzey yöneticileri katıldı. Toplantı sırasında sektörden kamuoyu önünde konuşan tek temsilciler Gemini'den Tyler ve Cameron Winkelvoss ile Chainlink'ten Sergey Nazarov oldu.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, yönetimin Bitcoin rezervi hakkında daha fazla bilgi verdi. Yetkili, ABD hükümetinin rezervi başlatmak için yaklaşık 200 bin Bitcoin'e sahip olduğunu, hükümetin bu varlıkları tespit etmek için bir denetim yapacağını ve Bitcoin dışındaki kripto varlıkların ayrı bir stokta tutulacağını açıkladı. Yetkili ayrıca, Bitcoin dışındaki varlıklara yeni para yatırılmayacağını ve Bitcoin'e gelecekte yapılacak herhangi bir yatırımın vergi doları kullanılmadan gerçekleştirileceğini belirtti.