Kripto para sektöründe güvenlik komisyonlardan daha önemli - Son Dakika
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Kripto para sektöründe güvenlik komisyonlardan daha önemli

Kripto para sektöründe güvenlik komisyonlardan daha önemli

Ramp Network'ün son kullanıcı araştırması, kripto para dünyasına ilk adım atanların yüzde 80'inin dolandırıcılık koruması ve hesap güvencesini en önemli faktör olarak gördüğünü ortaya koydu. Güvenlik endişeleri, yeni başlayanlar için sektöre girişin önündeki en büyük engel olmaya devam ediyor.

18.04.2025 12:26
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Kripto para dünyasında kullanıcı güveni kazanmanın yolu, hızlı ara yüz veya düşük komisyonlardan değil, görünür güvenlik önlemlerinden geçiyor. Ramp Network araştırması, yeni kullanıcıların platformların sunduğu güvenlik özelliklerini nasıl algıladıkları ile ilgili önemli bulgular sunuyor. İleri düzey kullanıcılar arayüz tasarımı ve işlem hızına odaklanırken, yeni başlayanlar görünür güvenlik önlemlerine öncelik veriyor. Katılımcıların neredeyse yarısı (yüzde 46,8) kripto satın almaya çalışırken güvenlik endişelerini en büyük zorluk olarak belirtiyor.

Kripto Kullanıcıları Görünür Güvenlik Önlemleri Talep Ediyor

Ramp Network tarafından yayınlanan yeni rapor, kripto para sektörüne yeni giren kullanıcıların davranışlarını analiz etti. Araştırma, kripto dünyasına ilk kez adım atan kullanıcıların yüzde 80'inin platformları seçerken güvenlik faktörlerine öncelik verdiğini gösterdi.

İki faktörlü kimlik doğrulama, dolandırıcılık tespit araçları, düzenleyici lisanslar ve erken aşama KYC (Müşterini Tanı) kontrolleri gibi görünür güvenlik önlemleri yeni kullanıcılar için kritik önem taşıyor.

Bir katılımcı "Kripto hakkında ürkütücü olan şey, neyin güvenli olduğunu bilmememdir." ifadesini kullandı. Diğer katılımcı ise "Güvenlik ücretlerden daha önemlidir. Kendimi daha güvende hissedersem biraz daha yüksek ücretler ödemeye razıyım." beyanında bulundu.

Ramp'in dahili verileri, kullanıcıların güven testini destekleyen bir davranış sergilediğini belirtiyor. Birden fazla işlem yapan kullanıcılar arasında, yüzde 33'ü platformun güvenilirliğini doğruladıktan sonra miktarları artırarak 100 doların altındaki tutarlarla başlıyor.

Rapor ayrıca kullanıcı güveninin sadece sağlam arka uç sistemlerine değil, bu güvenlik önlemlerinin ne kadar açık bir şekilde iletildiğine de bağlı olduğunu vurguluyor.

FinCEN, FCA ve İrlanda Merkez Bankası'na kayıtlı olan Ramp, bu ihtiyacı karşılamak için platformunu uyumluluk ve dolandırıcılığı önleme etrafında oluşturduğunu söylüyor. Şirket, şeffaflığa ve korumaya öncelik vererek kripto kabulünü erken benimseyenlerin ötesine taşımayı ve finansal ana akıma dahil etmeyi hedefliyor.

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Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para sektöründe güvenlik komisyonlardan daha önemli - Son Dakika

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