Kripto para sektörünün SEC'e karşı yasal zaferlerine birisi daha eklendi - Son Dakika
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Kripto para sektörünün SEC'e karşı yasal zaferlerine birisi daha eklendi

Kripto para sektörünün SEC\'e karşı yasal zaferlerine birisi daha eklendi

Texas mahkemesi, SEC'in doksan yıllık yasal geleneği değiştirerek kripto para sektörünü de kapsayacak şekilde genişlettiği tartışmalı yatırımcı tanımını geçersiz kıldı. Blockchain Association ve Crypto Freedom Alliance of Texas'ın açtığı davada mahkeme, SEC'in yasal yetkisini aştığına hükmetti. Karar, merkeziyetsiz finans operatörleri için önemli bir zafer oldu.

22.11.2024 10:50
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SEC'in şubat ayında yürürlüğe koyduğu ve özellikle kripto sektörünü hedef alan tartışmalı yatırımcı tanımı yargıdan döndü. Kural, piyasada likidite sağlayan tüm kuruluşları satıcı statüsünde değerlendiriyor ve SEC'e kayıt zorunluluğu getiriyordu.

Kripto Endüstrisi Yasal Zaferle Güçleniyor

Yargıç Reed O'Connor, SEC'in Borsa Yasası'nın metninden, tarihinden ve yapısından kopuk bir tanım oluşturduğunu belirledi. Komite üyelerinin 3-2'lik oyuyla kabul edilen kural, geleneksel finans kurumlarını da etkileyecek kapsamdaydı.

Kripto endüstrisi temsilcileri, özellikle orijinal taslak önerideki dipnotun kripto menkul kıymetlerinde işlem yapanları hedef almasına karşı çıktı. Blockchain Association Hukuk Başkanı Marisa Coppel, yaptığı açıklamada kuralın yasaya aykırı olduğunu vurguladı.

Karar, özellikle merkeziyetsiz finans platformları için büyük önem taşıyor. Açık likidite havuzları ve otomatik piyasa yapıcıları gibi operatörler, arkalarında her zaman bir kuruluş bulunmadığı için kuralı uygulama konusunda zorluk yaşıyordu.

Blockchain Association CEO'su Kristin Smith, düzenlemenin SEC'in kripto karşıtı tutumunun bir parçası olduğunu söyledi. SEC açıklamasında kararı incelediklerini ve sonraki adımları değerlendirdiklerini belirtti.

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