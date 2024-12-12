Kripto para ticaretinde stablecoin hakimiyeti artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto para ticaretinde stablecoin hakimiyeti artıyor

Kripto para ticaretinde stablecoin hakimiyeti artıyor

Citi Wealth raporuna göre kripto para işlem hacminin yüzde 80'inden fazlasını oluşturan stablecoinler, Bitcoin'in (BTC) ABD dolarının hakimiyetini sona erdireceği öngörüsünü çürütüyor. Stablecoinlerin doları daha erişilebilir hale getirerek küresel hakimiyetini güçlendirebileceği vurgulanıyor.

12.12.2024 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finansal teknoloji sektöründe önemli bir dönüm noktasına işaret eden rapor, stablecoin ekosisteminin 2024'ün ilk çeyreğinde 5,5 trilyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak Visa'nın 3,9 trilyon dolarlık hacmini geride bıraktığını ortaya koyuyor.

Stablecoin İşlem Hacmi Rekor Seviyelere Ulaştı

Stablecoin piyasasında Tether (USDT) liderliğini sürdürürken, Circle'ın USDC'si ikinci sırada yer alıyor. Ripple da RLUSD stablecoini için New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'ndan nihai onayı aldı.

Citi Wealth stratejistleri, stablecoinlerin ABD dolarına sabitlenmiş yapısı ve ihraççıların USD nakit rezervleri ile ABD Hazine bonolarını tercih etmesinin, doların küresel hakimiyetini desteklediğini belirtiyor.

Geleneksel finans devleri Visa ve PayPal gibi şirketler, değişen pazar dinamiklerine uyum sağlamak için kendi stablecoin çözümlerini geliştiriyor veya mevcut stablecoinlerle işlem gerçekleştiriyor.

Düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle stablecoin ihraççılarının ABD Hazine bonosu talebinin artması bekleniyor. Bu durum, doların küresel konumunu daha da güçlendirebilir.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto para ticaretinde stablecoin hakimiyeti artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 öneri sıraladı Özel, Suriye konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 öneri sıraladı
09:48 Forbes’un “Dünyanın En Güçlü 100 Kadını“ listesinde Türkiye’den tek bir isim yer aldı Forbes'un "Dünyanın En Güçlü 100 Kadını" listesinde Türkiye'den tek bir isim yer aldı
09:42 Esad’ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı Esad'ı deviren HTŞ lideri affetmeyeceği kişileri açıkladı
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
07:09 Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu Pentagon yetkilisinin cevapsız bıraktığı Türkiye sorusu
14:32 Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı Öfkeli sürücü, parasını geri alamayınca aracıyla galeriye daldı
14:21 Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş’in serveti dudak uçuklattı Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş'in serveti dudak uçuklattı
14:16 Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış Esad ülkeden kaçarken kasada beş kuruş bırakmamış
14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
14:10 1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor 1700 kişiyi kimyasal gazla öldürmekle suçlanan Mahir Esad, her yerde aranıyor
14:07 Görele Limanı’nda şoke eden görüntü Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı Görele Limanı'nda şoke eden görüntü! Tankerin içindeki tüm atıklarını denize boşalttı
14:06 Talisca cephesinden Fenerbahçe açıklaması Talisca cephesinden Fenerbahçe açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 10:48:54. #1.12#
SON DAKİKA: Kripto para ticaretinde stablecoin hakimiyeti artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.