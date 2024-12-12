Kripto para ticaretinde stablecoin hakimiyeti artıyor

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Finansal teknoloji sektöründe önemli bir dönüm noktasına işaret eden rapor, stablecoin ekosisteminin 2024'ün ilk çeyreğinde 5,5 trilyon dolarlık işlem hacmine ulaşarak Visa'nın 3,9 trilyon dolarlık hacmini geride bıraktığını ortaya koyuyor.

Stablecoin İşlem Hacmi Rekor Seviyelere Ulaştı

Stablecoin piyasasında Tether (USDT) liderliğini sürdürürken, Circle'ın USDC'si ikinci sırada yer alıyor. Ripple da RLUSD stablecoini için New York Eyaleti Finansal Hizmetler Departmanı'ndan nihai onayı aldı.

Citi Wealth stratejistleri, stablecoinlerin ABD dolarına sabitlenmiş yapısı ve ihraççıların USD nakit rezervleri ile ABD Hazine bonolarını tercih etmesinin, doların küresel hakimiyetini desteklediğini belirtiyor.

Geleneksel finans devleri Visa ve PayPal gibi şirketler, değişen pazar dinamiklerine uyum sağlamak için kendi stablecoin çözümlerini geliştiriyor veya mevcut stablecoinlerle işlem gerçekleştiriyor.

Düzenleyici çerçevenin netleşmesiyle stablecoin ihraççılarının ABD Hazine bonosu talebinin artması bekleniyor. Bu durum, doların küresel konumunu daha da güçlendirebilir.