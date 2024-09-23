Kripto para ve geleneksel varlıklar arasındaki rekabet devam ediyor

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Küresel finansal piyasalar, son günlerde altın ve Bitcoin'in gösterdiği performansla çalkalanıyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ve artan jeopolitik gerilimler, yatırımcıları güvenli liman arayışına iterken hem geleneksel hem de dijital varlıklar bundan faydalanıyor. Altının ons fiyatı 2.629 dolar ile rekor kırarken, Bitcoin (BTC) de 64.660 dolara yükselerek son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin Ve Altın Fiyatları Rekor Seviyeleri Test Ediyor

Altın fiyatları, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının politika değişiklikleri nedeniyle yükseliş trendini sürdürüyor. GoldPrice.org verilerine göre altının ons fiyatı 23 Eylül'de 2.629 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine erişti. Bu hızlı artış, son iki haftada yüzde 5'in üzerinde bir değer kazancına tekabül ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 18 Eylül'de açıkladığı 50 baz puanlık faiz indirimi kararı, altın fiyatlarındaki yükselişin ana itici gücü oldu. Faiz oranlarındaki düşüş, kısa vadeli devlet tahvilleri gibi getirisi Fed'in belirlediği oranlara bağlı varlıkları daha az cazip hale getirirken altın gibi enflasyona karşı koruma sağlayan yatırım araçlarını ön plana çıkarıyor.

Küresel jeopolitik riskler de altına olan talebi artıran faktörler arasında yer alıyor. Rusya-Ukrayna ve İsrail-Hamas arasındaki devam eden çatışmalar ile Kasım ayında gerçekleşecek ABD seçimleri, yatırımcıları güvenli limanlara yönlendiriyor. Goldman Sachs'ın 12 Eylül tarihli raporuna göre merkez bankalarının altın alımları, Rusya'nın 2022 başında Ukrayna'yı işgalinden bu yana üç katına çıktı.

Wall Street yatırım bankası araştırmacıları, Fed'in beklenen ek faiz indirimleriyle altın fiyatlarının gelecek yılın başında 2.700 dolara erişeceğini tahmin ediyor. Ancak Bleakley Financial Group'un yatırım müdürü Peter Boockvar'a göre altın henüz enflasyona göre düzeltilmiş fiyatının zirvesine ulaşmadı. 1980'de 3.200 dolar olan bu zirve hala aşılmış değil.

Kripto para piyasasının öncüsü Bitcoin de altına benzer bir performans sergiledi. "Dijital altın" olarak da adlandırılan Bitcoin, Fed'in faiz kararından bu yana yüzde 8,5 değer kazandı. CoinGecko verilerine göre günlük ve dört haftalık zirve olan 64.660 dolara ulaştı.

10x Research'ün kurucusu ve CEO'su Markus Thielen yatırımcılara gönderdiği notta, "Kritik Ekim-Mart dönemine yaklaştıkça büyük bir kırılmanın olasılığı artıyor" diyerek, bu yıl sonuna kadar yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini tahmin etti. Thielen, "Bitcoin'in 2024 performansı, tıpkı 2023'te olduğu gibi mevsimsel modelini tekrar takip ediyor. Bu nedenle yatırımcılar, 2024'ün son çeyreğinde yeni rekorlar kırılabileceğini öngörmeli." açıklamasında bulundu.

Yatırım dünyasındaki bu gelişmeler hem geleneksel hem de dijital varlıkların önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Altın ve Bitcoin gibi farklı özelliklere sahip varlıkların eş zamanlı yükselişi, yatırımcıların risk algısındaki değişimi ve çeşitlendirme stratejilerini yansıtıyor.