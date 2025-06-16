Kripto para yatırım fonları 2 milyar dolarlık rekor girişle toparlanıyor

Küresel kripto borsada işlem gören ürünler (ETF) cuma günü sona eren işlem haftasında önemli bir başarı elde etti. CoinShares'in gün içinde yayımladığı rapor, kripto varlıklara olan kurumsal ilginin artmaya devam ettiğini ortaya koydu. Bu gelişme, Bitcoin'in rekor seviyelere yakın işlem görmesi ve Ethereum'un şubat ayından bu yana ilk kez 2.800 doları aşmasıyla aynı dönemde gerçekleşti.

Bitcoin ve Ethereum Yatırımcı İlgisini Yeniden Çekti

Bitcoin yatırım ürünleri, iki haftalık küçük çıkışların ardından güçlü bir toparlanma sergileyerek 1,3 milyar dolarlık girişle haftalık liderliği ele geçirdi. James Butterfill'e göre Bitcoin yatırım ürünlerinin bu performansı, piyasadaki güven artışının önemli bir göstergesi oldu.

Ethereum ETF'leri ikinci sırada yer alarak 583 milyon dolarlık ek giriş kaydetti. Bu rakam, ETH ürününün şubat ayından bu yana en büyük kazanımlarını işaret ederken çarşamba günü kaydedilen 256 milyon dolarlık tek günlük giriş Aralık 2024 başından bu yana en yüksek seviyeyi temsil etti.

XRP yatırım ürünleri, üç haftalık çıkış serisinin ardından 11,8 milyon dolarlık pozitif akış gördü. Sui fonları ise 3,5 milyon dolarlık ilave giriş ile hız kazanmaya devam etti.

BlackRock'ın borsada işlem gören fonları geçen hafta ihraççılar arasında liderliği sürdürerek 1,5 milyar dolarlık giriş kaydetti. Bu performans, firmanın yılbaşından bu yana toplam girişlerini 14,2 milyar doları aştı. Diğer ABD çıkışlı kripto ETF'ler 95 milyon dolara kadar küçük haftalık girişler ile takip etti.