Kripto para yatırım ürünleri milyar dolarlık girişle rekor kırdı

Kripto para yatırım araçları Bitcoin ve Ethereum gibi büyük kripto paralarda yaşanan piyasa hareketliliğine rağmen güçlü performanslarını sürdürüyor. CoinShares verilerine göre ETP sektörü yeni zirveler görmeye devam ediyor ve kurumsal yatırımcıların kripto para dünyasına olan ilgisinin azalmadığını gösteriyor.

Kripto ETP Varlıkları 188 Milyar Dolarla Tarihi Rekorunu Kırdı

Bitcoin tabanlı yatırım ürünleri geçen hafta başı çekerek 790 milyon dolar giriş kaydetti. Bu miktar, toplam kripto ETP girişlerinin yüzde 76'sını oluşturuyor. CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, Bitcoin ETP girişlerinin önceki üç haftalık ortalama 1,5 milyar dolardan azaldığını belirtti.

Uzmanlar, girişlerdeki gerilemenin Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek fiyat seviyelerine yaklaştıkça yatırımcıların daha temkinli davrandığını ve bunun da girişlerdeki yavaşlamaya neden olduğunu açıkladı.

Ethereum ETP'leri ise 225 milyon dolarlık giriş ile art arda 11'inci haftasını tamamladı. Butterfill, orantısal temelde haftalık girişlerin bu dönemde ortalama yüzde 1,6 AUM seviyesinde gerçekleştiğini ve bunun Bitcoin'in yüzde 0,8'lik oranından önemli ölçüde yüksek olduğunu gözlemledi.

Bu gelişme, Ethereum lehine yatırımcı duyarlılığında dikkate değer bir değişim olduğunu gösteriyor. Geçen hafta kripto girişlerinin çoğunluğu BlackRock'ın kripto fonları tarafından gerçekleştirildi ve bu fonlar 436 milyon dolar giriş görerek haftalık tüm girişlerin yüzde 42'sini elde etti.

Kripto ETP'lerdeki yönetim altındaki varlıklar geçen haftanın 184,4 milyar dolarından 188 milyar dolara yükseldi ve yeni bir tarihi zirveyi işaret etti. Bu artış, kripto yatırım ürünlerinin piyasa hareketliliğine rağmen güçlü performans sergilediğini doğruluyor.