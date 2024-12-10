Kripto para yatırım ürünleri yeni rekorunu kırdı - Son Dakika
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Kripto para yatırım ürünleri yeni rekorunu kırdı

Kripto para yatırım ürünleri yeni rekorunu kırdı

CoinShares verilerine göre kripto yatırım ürünleri, 3,85 milyar dolarlık rekor haftalık girişle birlikte toplam yönetilen varlık değerini 165 milyar doların üzerine taşıdı. Bitcoin 2,5 milyar dolar ile en yüksek girişi görürken, Ethereum ürünleri de 1,2 milyar dolar ile kendi rekorunu yeniledi.

10.12.2024 09:48
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Dijital varlık yatırımları son dönemde büyük bir ivme kazandı. ABD merkezli fonlar 3,6 milyar dolar ile en yüksek girişi gerçekleştirirken, İsviçre 160 milyon dolar ve Almanya 116 milyon dolar ile öne çıkan diğer pazarlar oldu.

Kripto Varlıklardaki Toplam Değer 165 Milyar Doları Aştı

Kripto para ekosistemi kurumsal yatırımcıların artan ilgisiyle yeni bir döneme giriyor. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, yatırımcıların son dönemdeki güçlü fiyat momentumuna karşı temkinli bir tutum sergilediğini belirtti.

Short Bitcoin ürünleri sadece 6,2 milyon dolarlık sınırlı bir giriş kaydetti. Bu durum, yatırımcıların Bitcoin'in yükseliş trendine karşı pozisyon almaktan kaçındığını gösteriyor.

Ethereum ürünlerindeki rekor giriş, temmuz ayında ETF lansmanlarından gelen rakamları bile geride bıraktı. Bu süreçte Solana'da üst üste ikinci hafta çıkış yaşandı. Toplam 14 milyon dolarlık fon çıkışı kaydedildi.

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Son Dakika Kripto Para Kripto para yatırım ürünleri yeni rekorunu kırdı - Son Dakika

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