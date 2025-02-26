Kripto para yatırımcıları endişeli: Trump yönetiminde piyasalar çakıldı

Kripto Para

Birçok kripto para yatırımcısı ayı piyasasının Şubat 2025'te başladığını düşünürken, verilerin daha yakından incelenmesi altcoinlerin aslında Aralık ayından beri değer kaybettiğini ortaya koyuyor. Donald Trump'ın göreve başladığı gün Bitcoin 108.800 dolar seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırarken, diğer kripto varlıklar bu tarihten altı hafta önce başlayan düşüş trendini sürdürüyordu. Bu durum, kripto pazarının karmaşık ve çok katmanlı yapısını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Kripto para piyasasında yaşanan düşüş, çoğu yatırımcının tahmin ettiğinden daha derin ve uzun süreli görünüyor. Altcoinlerin piyasa değeri, 8 Aralık 2024'te ulaştığı 1,9 trilyon dolarlık zirve seviyesinden çarşamba sabahı itibariyle 1,2 trilyon doların altına geriledi.

Bu düşüş, altcoinlerin toplam değerinde üçte birden fazla bir kayıp anlamına geliyor. Öte yandan, Bitcoin'in performansı diğer kripto varlıklardan ayrışarak 20 Ocak'ta 108.800 dolar civarında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Endişe verici göstergeler sadece fiyatlarla sınırlı değil. CoinMarketCap'in Korku ve Açgözlülük endeksi 26 seviyesinde seyrederken, kripto piyasa duyarlılığı ve "Altcoin Sezonu" endeksleri de benzer şekilde sırasıyla 27 ve 24 gibi düşük seviyelerde bulunuyor.

Piyasa uzmanları, Bitcoin'in geçici yükselişinin, altcoinlerdeki düşüş trendini bir süre maskelediğini belirtiyorlar. Ocak ayında neredeyse hiç kimse böyle bir düşüşü öngörmezken, kripto varlıkların genel piyasa değeri, Trump'ın göreve başlama töreninde tüm zamanların en yüksek seviyesinin yüzde 3 içinde seyrediyordu.

Dünyanın en büyük kripto vurgunu ve Michael Saylor'ın şirketinin hisse değerindeki yarı yarıya düşüş gibi olumsuz gelişmeler, piyasadaki düşüş eğilimini hızlandırdı. Bu olaylar, kripto dünyasının döngüsel volatilitesinin matematiksel bir hatırlatıcısı olarak değerlendiriliyor.