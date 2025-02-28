Kripto para yatırımcılarına müjde: Trump yönetimi kripto devrimini başlatıyor - Son Dakika
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Kripto para yatırımcılarına müjde: Trump yönetimi kripto devrimini başlatıyor

Kripto para yatırımcılarına müjde: Trump yönetimi kripto devrimini başlatıyor

ABD'nin Dijital Varlıklar Alt Komitesi Başkanı Bryan Steil, değişen politik manzara altında ülkenin Blockchain teknolojisin Web3 ve kripto parayı kucaklamak için büyük bir fırsata sahip olduğunu açıkladı. Bu önemli fırsat, biri stablecoinleri düzenlemeyi amaçlayan, diğeri ise piyasa yapısını iyileştirmeye yönelik olan iki yeni yasa tasarısından kaynaklanıyor.

28.02.2025 12:57
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Trump yönetiminin kripto para dünyasına yönelik yaklaşımındaki değişim, sektördeki beklentileri yükseltti. ABD, Biden hükümetinin ve eski Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in tutumunun ardından kripto düzenlemelerinde köşeyi dönmüş görünüyor. Dijital varlıkların eski bir eleştirmeni olan ABD Başkanı Donald Trump, şu anda Blockchain teknolojisine yöneliyor. Kripto para sektörünün Biden yönetimine yönelik eleştirileri, özellikle kripto para şirketlerinin bankacılık sisteminden çıkarılmasını hedefleyen "Operation Chokepoint 2.0" ve SEC'in Web3 işletmelerine karşı uyguladığı "yaptırım yoluyla düzenleme" politikası üzerinde yoğunlaşmıştı.

Trump Yönetimindeki Kripto Düzenlemeleri Yeni Bir Döneme Giriyor

Trump yönetiminin kripto temsilcisi David Sacks, yeni yönetim için stablecoinlerin öncelik olduğunu belirtti. Hedef, fiat para birimine sabitlenmiş kripto paraların ABD topraklarına getirilmesi. Birçok stablecoin ABD dolarına sabitlenmiş ve ABD Hazine bonoları ile desteklenmektedir. Bu durum, onları doların küresel hakimiyetini artırmada stratejik bir araç haline getiriyor.

Stablecoinler, dünya genelinde kripto dünyasının en popüler kullanım alanları arasında yer alıyor. Hiperenflasyonun yaşandığı bölgelerde, kripto meraklıları paralarının satın alma gücünü korumak için genellikle stablecoinleri tercih ediyor. Ayrıca bu dijital varlıklar, işlemlerin ödenmesinde de yaygın olarak kullanılmaktadır.

Temsilci Steil, röportajında kripto paranın sınır ötesi para havaleleri ve işlem maliyetlerinin önemli olduğu gayrimenkul gibi alanlardaki ilginç kullanım senaryolarına dikkat çekti. Blockchain temelli kimlik doğrulama çözümlerinin de faydalı olabileceğini söyledi. Bu teknolojinin seçimlere olan güveni artırma potansiyeli bulunuyor.

ABD'nin kripto yaklaşımındaki bu değişim, Blockchain teknolojisinin ve dijital varlıkların yasal çerçevesini belirleme fırsatı sunuyor. Steil'in liderliğindeki komite, makul tüketici korumalarına odaklanırken aynı zamanda ABD'nin bu alanda dünya liderliğini sağlamayı hedefliyor.

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