Kripto Para yatırımlarında Latin Amerika'nın lider ülkesi belli oldu - Son Dakika
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Kripto Para yatırımlarında Latin Amerika'nın lider ülkesi belli oldu

Kripto Para yatırımlarında Latin Amerika\'nın lider ülkesi belli oldu

Arjantin, Temmuz 2023 - Haziran 2024 döneminde 91 milyar dolarlık kripto para girişi ile Latin Amerika'da kripto para kullanımında lider ülke konumuna yükseldi. Stablecoin pazarında da öne çıkan Arjantin, enflasyon ve para birimi devalüasyonuna karşın dijital varlıkları güvenli liman olarak benimsiyor.

10.10.2024 19:34
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Arjantin, son bir yılda kripto para yatırımlarında büyük bir sıçrama yaparak Brezilya'yı geride bıraktı. 91 milyar dolarlık yatırımla Latin Amerika'nın en aktif kripto para pazarı haline gelen Arjantin, özellikle stablecoin kullanımında da ön plana çıkıyor. Bu hızlı büyüme, yerel ekonomideki enflasyon ve para birimi devalüasyonu gibi sorunlara karşı alternatif çözüm yolları arayan Arjantin vatandaşlarının kripto paralara olan ilgisini artırıyor.

Kripto Para Alanında Arjantin'in Yükselişi Devam Ediyor

Latin Amerika'nın kripto para arenasında yeni bir dev yükseliyor. Son verilere göre Arjantin, bölgenin geleneksel öncüsü Brezilya'yı geride bırakarak zirveye yerleşti.

Kripto analiz şirketi Chainalysis'in son raporunda çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Temmuz 2023 - Haziran 2024 döneminde Arjantinli yatırımcılar, toplam 91 milyar dolarlık kripto para alımı gerçekleştirdi. Bu rakam, Brezilya'nın 90 milyar dolarlık hacmini kıl payı geçerek Arjantin'i Latin Amerika'nın zirvesine taşıdı.

Uzmanlar, yaşanan bu yükselişin sebebini ülkenin kronikleşen ekonomik sorunlarına işaret ediyor. Yüksek enflasyon ve yerel para biriminin sürekli değer kaybı, Arjantinlileri alternatif yatırım araçlarına yöneltiyor. Özellikle ABD dolarına endeksli stablecoin'ler, halk arasında büyük ilgi görüyor.

Rapora göre Arjantin'deki stablecoin işlem hacmi, toplam kripto işlemlerinin yüzde 61,8'ini oluşturuyor. Bu oran, Brezilya'nın yüzde 59,8'lik payını geride bırakıyor. Dahası, ülkedeki perakende stablecoin işlemleri, diğer kripto varlıklardan daha hızlı bir büyüme gösteriyor.

Chainalysis uzmanları, bu eğilimi, "Stablecoin'lerin artan popülaritesi, ekonomik belirsizlik ortamında kripto paraların önemini gözler önüne seriyor. Vatandaşlar, resmi para politikalarından bağımsız olarak finansal geleceklerini şekillendirme arayışında." sözleriyle açıkladı.

Bu gelişmeler, büyük oyuncuların da dikkatini çekiyor. Tether'in CEO'su Paolo Ardoino, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, Arjantin halkının fiziki dolar yerine dijital doları tercih etme eğiliminde olduğunu vurguladı.

Öte yandan, ülkenin kripto dostu politikaları da bu yükselişte rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl ülkede göreve başlayan Bitcoin yanlısı Başkan Javier Milei yönetiminde, ülke Bitcoin'i yasal olarak sözleşmelerde kabul etti. Ancak, kripto para piyasasının düzenlenmesi konusunda henüz somut adımlar atılmış değil.

Arjantin hükümeti, Temmuz ayından bu yana çeşitli düzenleme girişimlerinde bulunsa da, henüz istenen sonuçlara ulaşılamadı. Avrupa gibi gelişmiş ekonomiler stablecoin düzenlemelerini sıkılaştırırken, Arjantin bu alanda henüz net bir çerçeve sunabilmiş değil.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto Para yatırımlarında Latin Amerika'nın lider ülkesi belli oldu - Son Dakika

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