Kripto paralar Asya ülkelerinde yeni bir sayfa açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto paralar Asya ülkelerinde yeni bir sayfa açıyor

Kripto paralar Asya ülkelerinde yeni bir sayfa açıyor

Stablecoinler ve kripto paralar, Doğu Asya'nın finansal manzarasını hızla değiştiriyor. Bölge, küresel kripto değerinin yüzde 8,9'unu oluşturarak altıncı büyük kripto ekonomisi konumuna yükseldi. Hong Kong'un yüzde 85,6'lık büyüme oranı, bölgenin kripto adaptasyonundaki liderliğini vurguluyor.

23.09.2024 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Asya, kripto para ve Blockchain teknolojilerinin hızla benimsendiği bir bölge olarak öne çıkıyor. Chainalysis tarafından yayımlanan son rapor, bölgenin küresel kripto ekonomisinde altıncı sıraya yükseldiğini gösteriyor. Hong Kong'un yüzde 85,6'lık rekor büyümesi, bölgenin dönüşümünün öncüsü olurken, stablecoinlerin toplam işlem hacmindeki yüzde 40'lık payı, geleneksel finans sistemlerine güçlü bir alternatif sunuyor.

Asya Ülkeleri Kripto Dostu Politikalarla Öne Çıkıyor

Doğu Asya'nın finansal manzarası, kripto paralar ve stablecoinlerin etkisiyle hızla değişiyor. Bölge, Haziran 2024 - Temmuz 2023 arasında 400 milyar doların üzerinde kripto işlemi kaydederek küresel kripto ekonomisinin yüzde 8,9'unu oluşturdu. Bu gelişme, bölgenin dijital finans alanındaki önemini vurguluyor.

Hong Kong'un kripto merkezi olma hedefi doğrultusunda attığı adımlar, bölgenin dönüşümünü hızlandırırken, kurumsal ve profesyonel yatırımcıların ilgisi artıyor. Özellikle büyük ölçekli yatırımcılar merkezi olmayan borsaları (DEX'ler) ve diğer DeFi hizmetlerini tercih ediyor. Bu tercih, DEX'lerin tipik olarak CEX'lerden daha fazla arbitraj fırsatı sunmasından ileri geliyor.

Stablecoinler, Doğu Asya'daki kripto benimsenmesinin önemli bir bileşeni haline geldi. Hong Kong'da alınan toplam değerin yüzde 40'ından fazlasını oluşturan stablecoinler, özellikle sınır ötesi işlemlerde geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve uygun maliyetli bir alternatif sağlıyor. Bu durum para transfer endüstrisini önemli ölçüde etkiliyor.

Ancak artan stablecoin kullanımı, daha fazla düzenleyici gözetimi de beraberinde getiriyor. Merkez Bankaları, stablecoinlerin fiat para hakimiyeti üzerindeki etkisini sınırlamak için çeşitli önlemleri hayata geçiriyor. Bu bağlamda, Temmuz 2024'te Hong Kong düzenleyicileri, fiat destekli stablecoin ihraççıları için yeni bir lisanslama rejimi önerisi sundu. Bu adım, bölgedeki kripto aktivitesinin artmasına katkıda bulunabilir ve Hong Kong'un kripto merkezi olma hedefini destekleyebilir.

Kripto Para, Blockchain, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto paralar Asya ülkelerinde yeni bir sayfa açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:07 Bu kadarına da pes Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu Bu kadarına da pes! Aldığı yumurtanın içinden çıkanları görünce markete koştu
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
13:53 İsrail’den Lübnan’a saldırı Ölü sayısı 182’ye yükseldi, 700’den fazla yaralı var İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 182'ye yükseldi, 700'den fazla yaralı var
13:48 Narin’in abisinin kolundaki izler kime ait Adli Tıp raporu açıklandı Narin'in abisinin kolundaki izler kime ait? Adli Tıp raporu açıklandı
13:37 Ümraniye’de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi Emniyet’ten 3 ayrı mesaj Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj
09:18 Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 20 kuruş zam gelmesi bekleniyor
09:11 Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti Eşine ve bebeğine aldırmadan otobüs şoförüne bıçak çekti
09:11 Arda Turan’ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz Arda Turan'ı delirten derbi sorusu: Tam 9 kere sordunuz
08:54 Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, gelinine bir tepsi altın taktı
08:39 Ümraniye’de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı Ümraniye'de kadın polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
08:05 Yakın arkadaşı Metin Arolat’ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi Yakın arkadaşı Metin Arolat'ı son yolculuğuna uğurlayıp sahneye çıkan Gülşen, fenalık geçirdi
08:05 A Jet pilotu “Uçuş sürem doldu“ dedi, mağdur olan yolcular isyan etti A Jet pilotu "Uçuş sürem doldu" dedi, mağdur olan yolcular isyan etti
07:35 İmamoğlu’nu hedef alınca Mansur Yavaş’tan uyarı gelmişti Yüksel Arslan istifasını duyurdu İmamoğlu'nu hedef alınca Mansur Yavaş'tan uyarı gelmişti! Yüksel Arslan istifasını duyurdu
01:17 Zonguldak’ta eğitime 1 gün ara verildi Zonguldak'ta eğitime 1 gün ara verildi
00:13 F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD’den çarpıcı ’’İncirlik’’ şartı F-35 satışına yeşil ışık yakan ABD'den çarpıcı ''İncirlik'' şartı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2024 16:46:06. #1.11#
SON DAKİKA: Kripto paralar Asya ülkelerinde yeni bir sayfa açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement