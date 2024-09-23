Kripto paralar Asya ülkelerinde yeni bir sayfa açıyor

Kripto Para

Doğu Asya, kripto para ve Blockchain teknolojilerinin hızla benimsendiği bir bölge olarak öne çıkıyor. Chainalysis tarafından yayımlanan son rapor, bölgenin küresel kripto ekonomisinde altıncı sıraya yükseldiğini gösteriyor. Hong Kong'un yüzde 85,6'lık rekor büyümesi, bölgenin dönüşümünün öncüsü olurken, stablecoinlerin toplam işlem hacmindeki yüzde 40'lık payı, geleneksel finans sistemlerine güçlü bir alternatif sunuyor.

Asya Ülkeleri Kripto Dostu Politikalarla Öne Çıkıyor

Doğu Asya'nın finansal manzarası, kripto paralar ve stablecoinlerin etkisiyle hızla değişiyor. Bölge, Haziran 2024 - Temmuz 2023 arasında 400 milyar doların üzerinde kripto işlemi kaydederek küresel kripto ekonomisinin yüzde 8,9'unu oluşturdu. Bu gelişme, bölgenin dijital finans alanındaki önemini vurguluyor.

Hong Kong'un kripto merkezi olma hedefi doğrultusunda attığı adımlar, bölgenin dönüşümünü hızlandırırken, kurumsal ve profesyonel yatırımcıların ilgisi artıyor. Özellikle büyük ölçekli yatırımcılar merkezi olmayan borsaları (DEX'ler) ve diğer DeFi hizmetlerini tercih ediyor. Bu tercih, DEX'lerin tipik olarak CEX'lerden daha fazla arbitraj fırsatı sunmasından ileri geliyor.

Stablecoinler, Doğu Asya'daki kripto benimsenmesinin önemli bir bileşeni haline geldi. Hong Kong'da alınan toplam değerin yüzde 40'ından fazlasını oluşturan stablecoinler, özellikle sınır ötesi işlemlerde geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve uygun maliyetli bir alternatif sağlıyor. Bu durum para transfer endüstrisini önemli ölçüde etkiliyor.

Ancak artan stablecoin kullanımı, daha fazla düzenleyici gözetimi de beraberinde getiriyor. Merkez Bankaları, stablecoinlerin fiat para hakimiyeti üzerindeki etkisini sınırlamak için çeşitli önlemleri hayata geçiriyor. Bu bağlamda, Temmuz 2024'te Hong Kong düzenleyicileri, fiat destekli stablecoin ihraççıları için yeni bir lisanslama rejimi önerisi sundu. Bu adım, bölgedeki kripto aktivitesinin artmasına katkıda bulunabilir ve Hong Kong'un kripto merkezi olma hedefini destekleyebilir.