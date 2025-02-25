Kripto Paralar Neden Düşüşte? - Son Dakika
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Kripto Paralar Neden Düşüşte?

Kripto Paralar Neden Düşüşte?

Kripto para piyasasında büyük bir çöküş yaşandı. Toplam piyasa değeri bir günde 188 milyar dolar eridi. Altcoinler arasında en büyük kaybı Hyperliquid (HYPE) yaşadı ve yüzde 17,5'lik bir düşüşle sert darbe aldı. Peki, Bitcoin ve altcoinler neden düşüşte?

25.02.2025 11:53  Güncelleme: 11:57
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Kripto Piyasasında Büyük Kayıp

Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte 188 milyar dolar azaldı. Küresel ekonomik koşulların kötüleşmesi, kripto piyasasında da etkisini gösterdi.

Piyasa değeri Salı günü 2,93 trilyon dolara kadar geriledi. Ancak hafif bir toparlanma ile şu anda 2,95 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu düşüşle birlikte, önemli bir destek noktası olarak görülen 3 trilyon dolar seviyesi kaybedildi.

Toplam piyasa değerinde toparlanma bekleniyor ancak bu süreç zaman alabilir. Şu an için en kritik hedef 3 trilyon dolar seviyesinin yeniden kazanılması. Bu seviyenin aşılması, piyasada güveni artırarak istikrarı sağlayabilir ve yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabilir.

Bitcoin 92 Bin Dolara Geriledi

Bitcoin de büyük bir düşüş yaşadı ve 92 bin doların altına düştü. Ancak, şu an itibarıyla hafif bir toparlanma göstererek 92 bin 230 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasadaki duyarlılık halen kırılgan ancak toparlanma sinyalleri de mevcut.

Bitcoin'in 92 bin 230 dolar seviyesinin üzerinde kalması kritik. Eğer bu destek korunursa, BTC 93 bin 625 doları yeniden kazanabilir. Bu seviyenin aşılması, fiyatın 95 bin 761 dolara kadar yükselmesini sağlayarak piyasada güvenin yeniden tesis edilmesine katkıda bulunabilir.

Ancak, Bitcoin 93 bin 625 dolar seviyesini aşamazsa, fiyat daha düşük seviyelerde konsolide olabilir. Bu durumda, toparlanma süreci uzayabilir ve yatırımcılar Bitcoin'in yeniden yükseliş trendine girmesi için daha uygun piyasa koşullarını beklemek zorunda kalabilir.

Hyperliquid Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi

Hyperliquid (HYPE), son 24 saatte yüzde 17,5 değer kaybederek 19,16 dolara düştü. Ancak, şu anda hafif bir toparlanma sinyali vererek düne göre daha iyi bir performans gösteriyor. Yatırımcılar, HYPE'ın yeniden yükselişe geçmesini ve piyasada istikrar sağlamasını umut ediyor.

HYPE için kilit destek seviyesi 19,16 dolar. Eğer bu seviye korunursa, 23,20 dolara kadar bir toparlanma mümkün olabilir. Bu seviyenin aşılması, önceki kayıpların telafi edilmesini sağlayarak yatırımcı güvenini artırabilir.

Ancak, HYPE 19,16 doların altına düşerse kayıplar derinleşebilir. Bu senaryoda fiyat 16,50 dolara kadar gerileyebilir, bu da mevcut yükseliş beklentilerini geçersiz kılabilir. Bu düşüş, yatırımcı zararlarını artırarak toparlanma sürecini daha da geciktirebilir.

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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sedat Dalbastı:
    2 sene önce kripto aldım 1 sene dayanabildim ne indi ne çıktı param pul olmasın diye sattım BTC 108bin dolarları gördü alt coinler fırladı XRP tarihi rekorlar kırdı....Elime bir miktar para geçti dedim bir kısmıyla yatırım amaçlı at dursun kripto alayım BTC 92bin dolara geriledi 1 haftadır bütün alt coinler düşüşte bu haber başlığının cevabı SEDAT KRİPTO ALDIĞI İÇİN DÜŞÜŞE GEÇTİ başka bir açıklaması yookk 5 1 Yanıtla
  • Nuri yıldız:
    Daha da düşecek bulaşmayın.BTC yarılanması..Yani .4 milyon BTC basıldı ve bitcoin 52 bin dolar 100 bin dolara çıkarttılar..Ellerindeki bitcoin bozdurdukça fiyat aşağıya doğru gidiyor..Sebep bu..4 milyon x 100 bin dolar ..Bunu piyasada eritemezlerse elinde kalır .. 0 2 Yanıtla
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