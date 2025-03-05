Kripto pazarına yön verecek tarihi karar: Trump Bitcoin'i resmi rezerv ilan ediyor - Son Dakika
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Kripto pazarına yön verecek tarihi karar: Trump Bitcoin'i resmi rezerv ilan ediyor

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ABD Başkanı Donald Trump, Bitcoin'i stratejik rezerv olarak ilan etmeye hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Cuma günü düzenlenecek Beyaz Saray'ın ilk kripto zirvesinde bu planların duyurulacağını açıkladı. Trump'ın XRP, SOL ve ADA'yı içeren bir Kripto Stratejik Rezervi kurma planı bulunuyor.

05.03.2025 13:57
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ABD Başkanı Donald Trump, kripto para birimlerine yönelik politikalarında devrim niteliğinde değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in açıklamalarına göre, Trump Bitcoin'i ülkenin stratejik rezervi olarak tanıyacak. Beyaz Saray'da düzenlenecek ilk kripto zirvesinde detaylandırılacak bu yeni yaklaşım, ABD'yi dünyanın kripto merkezi yapma hedefinin temelini oluşturuyor.

Trump'tan kripto dünyasını sarsacak hamle: Bitcoin ABD'nin stratejik rezervi oluyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın kripto para birimleriyle ilgili politikalarında köklü değişikliklere gideceği ve Bitcoin'i stratejik bir rezerv olarak tanıyacağı bilgisi gündeme geldi. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, önümüzdeki günlerde Beyaz Saray'da düzenlenecek ilk kripto zirvesinde Başkan'ın bu yöndeki planlarını açıklayacağını duyurdu.

Konu hakkında açıklama yapan Lutnick, Trump'ın Bitcoin ve genel kripto düzenlemeleri konusundaki yeni yaklaşımını detaylandıracağını ifade etti. Lutnick açıklamasında, "Başkan, Bitcoin'in stratejik bir rezerv olduğu görüşünde ve Cuma günü bu konuda kapsamlı bilgilendirme yapacağız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın kripto para birimlerine yönelik olumlu tutumu son dönemdeki açıklamalarında da belirgin şekilde görülüyor. Başkan, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada, "ABD Kripto Rezervi, Biden Yönetimi'nin yozlaşmış politikalarının aksine önemli bir adım olacak. Dijital Varlıklar Hakkındaki Yürütme Kararnamem, XRP, SOL ve ADA dahil olmak üzere bir Kripto Stratejik Rezervi oluşturulması için Başkanlık Çalışma Grubu'nu görevlendirdi. Amerika'yı dünyanın kripto merkezi haline getireceğiz." şeklinde görüş bildirdi.

Beyaz Saray yetkilileri, David Sacks ve Bo Hines liderliğinde organize edilecek zirvenin, dijital finans alanında ABD'nin küresel bir lider olma hedefi doğrultusunda kritik öneme sahip olduğunu vurguladılar. Zirve, Trump'ın göreve başladıktan kısa süre sonra imzaladığı ve yönetimin dijital varlıkların sorumlu kullanımını desteklediğini belirten 14178 sayılı Başkanlık Kararnamesi'nin devamı niteliğinde olacak.

Bu yeni politika yönelimi, önceki yönetimlerin kripto sektörüne yönelik katı düzenleyici yaklaşımlarından önemli bir sapma anlamına geliyor ve endüstri için artan inceleme ve yasal zorlukları beraberinde getirebilir. Cuma günü yapılacak bu önemli açıklama, sektör açısından dönüm noktası niteliği taşıyabilir ve ABD'nin küresel dijital varlıklar alanındaki liderlik konumunu güçlendirebilir.

Kripto pazarına yön verecek tarihi karar: Trump Bitcoin\'i resmi rezerv ilan ediyor
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