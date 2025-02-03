Kripto piyasalarında kara pazartesi: Milyarlarca dolar silindi

Kripto Para

Momika\'nın öldürülmesiyle bir provokatör daha sahaya indi

Yargıtay\'ın "canavarca değil" kararına tepkiler çığ gibi

Van persie çıldırdı! Tüm dünya bu skandalı konuşuyor

Hafta sonu ABD Başkanı'nın açıklamaları sonrası jeopolitik belirsizlikler artarken, Bitcoin ve altcoinler büyük bir değer kaybına uğradı. Bitcoin bir günde 10 bin dolar düşerken, toplam kripto piyasa değeri 400 milyar doların üzerinde azaldı ve 700.000'den fazla tüccar tasfiye edildi.

Kripto Pazarında Büyük Sarsıntı: Milyarlarca Dolar Buhar Oldu

ABD Başkanı Trump'ın hafta sonu yaptığı açıklamalar, küresel jeopolitik belirsizlikleri artırarak kripto para piyasalarında sert düşüşlere neden oldu. Kesintisiz işlem gören dijital varlık piyasaları, bu gelişmelerden ciddi şekilde etkilendi.

Lider kripto para birimi Bitcoin, bir günde 10 bin dolar seviyesinde değer kaybederek, çeşitli borsalarda 91.500 dolar seviyesine kadar geriledi. Bu düşüş, yalnızca Bitcoin'le sınırlı kalmayıp, diğer kripto paraların tamamına yayılarak, piyasada milyarlarca dolarlık sermaye kaybına yol açtı.

Piyasalardaki sert düşüş, ABD Başkanı Trump'ın Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergisi uygulamalarını artırması ve söz konusu ülkelerin misilleme yapacaklarını açıklaması sonrasında başladı. Bu gelişmeler, Bitcoin'in hızlı bir değer kaybı yaşamasına neden oldu.

Bitcoin'deki düşüş eğilimi pazar günü boyunca devam etti ve fiyatlar 97.000-98.000 dolar bandında seyretti. Ancak Asya piyasalarının açıldığı pazartesi sabahı, fiyat 13 Ocak'tan bu yana görülen en düşük seviye olan 91.500 dolara geriledi. Bu düşüş, önde gelen kripto para biriminin 24 saat içinde 10 bin doların üzerinde değer kaybettiğini gösteriyor. Cuma günü kaydedilen 106.000 dolarlık zirve seviyesinden bu yana toplam kayıp 15.000 doları buldu.

Alternatif kripto para birimlerinde yaşanan kayıplar daha da dramatik boyutlara ulaştı. Solana yüzde 8'lik görece sınırlı bir düşüş yaşarken, diğer önde gelen dijital varlıklar çift haneli kayıplar kaydetti. Ethereum yüzde 20, XRP yüzde 23, BNB yüzde 15, Dogecoin yüzde 24, Cardano yüzde 25, Chainlink yüzde 21, Avalanche yüzde 24 ve Stellar yüzde 20 oranında değer kaybetti. Bu sert düşüşler sonucunda, toplam kripto para piyasası değeri 400 milyar doların üzerinde azaldı.

CoinGlass verilerine göre, yaşanan düşüş dalgasında 700.000'den fazla yatırımcının pozisyonları tasfiye edildi. Bu tasfiye işlemlerinin toplam değeri günlük bazda 2,2 milyar doları aştı. En büyük tasfiye işlemi, son yılların en düşük seviyesine gerileyen ETH/BTC paritesinde gerçekleşti ve 25 milyon doların üzerinde bir büyüklüğe ulaştı.