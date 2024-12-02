Kripto piyasalarında XRP rüzgarı: WisdomTree XRP ETF başvurusu yapan şirketler arasına katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kripto piyasalarında XRP rüzgarı: WisdomTree XRP ETF başvurusu yapan şirketler arasına katıldı

Kripto piyasalarında XRP rüzgarı: WisdomTree XRP ETF başvurusu yapan şirketler arasına katıldı

WisdomTree, XRP temelli bir ETF oluşturmak için başvuruda bulundu. Bu adım, Ripple'ın SEC ile olan hukuki sürecinin kritik bir döneminde gerçekleşti. ABD'de değişen yönetimle birlikte Ripple ve diğer kripto para birimleri için olumlu bir hava esmeye başladı.

02.12.2024 15:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York merkezli varlık yönetim devi WisdomTree, XRP tabanlı bir borsa yatırım fonu (ETF) kurmak üzere Delaware'de resmi başvuru yaptı. Bu stratejik hamle, SEC ile süregelen Ripple davalarının gölgesinde gerçekleşti ve kurumsal yatırımcıların XRP'ye olan ilgisini pekiştirdi. XRP'nin fiyatı ise bu yıl içinde olağanüstü bir yükseliş kaydederek yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

WisdomTree Cephesinden XRP ETF Hamlesi

New York merkezli yatırım devi WisdomTree, XRP bazlı borsa yatırım fonu oluşturmak için başvuruda bulundu. Şirket resmi olarak SEC'e XRP ETF'si için S-1 formunu sundu.

Kripto para dünyasında ses getiren bu gelişme, XRP ETF'lerine yönelik artan kurumsal ilginin son örneği olarak dikkat çekiyor. Daha önce bu alanda Bitwise, Canary Capital ve 21Shares gibi kurumlar da benzer girişimlerde bulunmuştu.

Konunun arka planında, SEC ile Ripple arasında uzun yıllar boyunca süregelen hukuki anlaşmazlık yer alıyor. 2020 yılında SEC, XRP satışlarının kayıtsız menkul kıymet satışı olduğu iddiasıyla Ripple Labs ve iki üst düzey yöneticisine dava açmıştı. Yargıç Analisa Torres, 2023'te verdiği kararda XRP'nin bireysel satışlarının menkul kıymet kapsamına girmediğini, kurumsal satışların ise menkul kıymet düzenlemelerine tabi olduğunu belirtmişti. Ancak SEC, 2024'ün Ekim ayında bu karara itiraz ederek temyiz sürecini başlattı.

WisdomTree'nin bu girişimi, düzenleyici belirsizliklere rağmen XRP'ye olan kurumsal ilginin sürdüğünü gösteriyor. Şirket, Avrupa'da halihazırda XRP temelli bir ETP çıkarmış durumda ve bu ürün Deutsche Börse, SIX Swiss Exchange ve Euronext gibi önemli borsalarda işlem görüyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle XRP'nin piyasa değerinde önemli hareketlilik gözlemleniyor. Yılın başında 0,50 dolar seviyesinden işlem gören Ripple Blockchain ağının yerel kripto para birimi Ripple (XRP), güncel verilere göre 2,31 dolar seviyesine ulaşarak yıl başından bu yana yüzde 362'lik etkileyici bir artış kaydetti. Ripple fiyatı ayrıca son 24 saatte yüzde 20,9 oranında artış gösterdi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto piyasalarında XRP rüzgarı: WisdomTree XRP ETF başvurusu yapan şirketler arasına katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:32 Düğünde dolar havuzu Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu Düğünde dolar havuzu! Görevliler süpürerek poşetlere doldurdu
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
14:49 Türkiye’nin en zengin 2 kadını Türkiye'nin en zengin 2 kadını
14:02 Esad’la görüşen İran Dışişleri Bakanı’ndan birkaç saat sonra Türkiye’ye kritik ziyaret Esad'la görüşen İran Dışişleri Bakanı'ndan birkaç saat sonra Türkiye'ye kritik ziyaret
12:53 Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız Suriye muhalefeti: Rejim masaya oturana kadar operasyonu durdurmayacağız
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
21:06 Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı
20:51 Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi Inter maçında korku dolu anlar: Futbolcu aniden yere yığıldı, maç ertelendi
20:32 İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan’dan ’heykel’ çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir İlahiyatçı yazar Ali Rıza Demircan'dan 'heykel' çıkışı: Tapınmak için olmadıkça yapılabilir
20:21 Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda Elektronik sigara satan ve alkol damıtanlara ağır cezalar kapıda
20:11 Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü Tek Başına Üç Çocuğuna Bakan Baba Sosyal Medyada İlgi Gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 16:17:13. #1.13#
SON DAKİKA: Kripto piyasalarında XRP rüzgarı: WisdomTree XRP ETF başvurusu yapan şirketler arasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.