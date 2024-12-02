Kripto piyasalarında XRP rüzgarı: WisdomTree XRP ETF başvurusu yapan şirketler arasına katıldı

Kripto Para

New York merkezli varlık yönetim devi WisdomTree, XRP tabanlı bir borsa yatırım fonu (ETF) kurmak üzere Delaware'de resmi başvuru yaptı. Bu stratejik hamle, SEC ile süregelen Ripple davalarının gölgesinde gerçekleşti ve kurumsal yatırımcıların XRP'ye olan ilgisini pekiştirdi. XRP'nin fiyatı ise bu yıl içinde olağanüstü bir yükseliş kaydederek yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

WisdomTree Cephesinden XRP ETF Hamlesi

New York merkezli yatırım devi WisdomTree, XRP bazlı borsa yatırım fonu oluşturmak için başvuruda bulundu. Şirket resmi olarak SEC'e XRP ETF'si için S-1 formunu sundu.

Kripto para dünyasında ses getiren bu gelişme, XRP ETF'lerine yönelik artan kurumsal ilginin son örneği olarak dikkat çekiyor. Daha önce bu alanda Bitwise, Canary Capital ve 21Shares gibi kurumlar da benzer girişimlerde bulunmuştu.

Konunun arka planında, SEC ile Ripple arasında uzun yıllar boyunca süregelen hukuki anlaşmazlık yer alıyor. 2020 yılında SEC, XRP satışlarının kayıtsız menkul kıymet satışı olduğu iddiasıyla Ripple Labs ve iki üst düzey yöneticisine dava açmıştı. Yargıç Analisa Torres, 2023'te verdiği kararda XRP'nin bireysel satışlarının menkul kıymet kapsamına girmediğini, kurumsal satışların ise menkul kıymet düzenlemelerine tabi olduğunu belirtmişti. Ancak SEC, 2024'ün Ekim ayında bu karara itiraz ederek temyiz sürecini başlattı.

WisdomTree'nin bu girişimi, düzenleyici belirsizliklere rağmen XRP'ye olan kurumsal ilginin sürdüğünü gösteriyor. Şirket, Avrupa'da halihazırda XRP temelli bir ETP çıkarmış durumda ve bu ürün Deutsche Börse, SIX Swiss Exchange ve Euronext gibi önemli borsalarda işlem görüyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle XRP'nin piyasa değerinde önemli hareketlilik gözlemleniyor. Yılın başında 0,50 dolar seviyesinden işlem gören Ripple Blockchain ağının yerel kripto para birimi Ripple (XRP), güncel verilere göre 2,31 dolar seviyesine ulaşarak yıl başından bu yana yüzde 362'lik etkileyici bir artış kaydetti. Ripple fiyatı ayrıca son 24 saatte yüzde 20,9 oranında artış gösterdi.