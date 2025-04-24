Kripto piyasalarında yeni hamle: CME Group'tan XRP vadeli işlem müjdesi - Son Dakika
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Kripto piyasalarında yeni hamle: CME Group'tan XRP vadeli işlem müjdesi

Kripto piyasalarında yeni hamle: CME Group\'tan XRP vadeli işlem müjdesi

Dünyanın önde gelen türev piyasası işletmecisi CME Group, düzenleyici onayı beklenen XRP vadeli işlem sözleşmelerini başlatma planını duyurdu. Bu adım, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) ürünlerinin ardından dördüncü kripto para birimi olacak ve kurumsal ilginin arttığını gösteriyor.

24.04.2025 19:52
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en büyük türev borsasının arkasındaki şirket olan CME Group, perşembe günü yaptığı açıklamada, CFTC (Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu) düzenleyici incelemesine tabi olmak kaydıyla, bir ay içinde XRP vadeli işlem sözleşmelerini başlatmayı planladığını duyurdu. Onaylanması hâlinde şirket, Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve Solana (SOL) ürünlerinin ardından dördüncü doğrudan kripto para birimi XRP için de vadeli işlemleri sunmuş olacak. Bu gelişme, kurumun ABD'deki değişen düzenleyici koşullar altında kripto para piyasasına yönelik ilgisini yansıtıyor.

XRP Piyasasında Kurumsal Rüzgâr Desteği Büyüyor

Kısa süre önce Solana vadeli işlemlerini listeleyen CME Group'un, XRP adımına yönelmesi kripto varlık ekosistemine yönelik kurumsal ilginin giderek arttığını gösteriyor. Özellikle Trump yönetimi döneminde, CFTC ve SEC (Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) gibi düzenleyici kurumların Blockchain sektörüne daha az kısıtlayıcı bir yaklaşım benimsediği gözlemleniyor.

Açıklamaya göre CME, nakit uzlaşmalı iki farklı boyutta XRP vadeli işlem sözleşmesi sunmayı hedefliyor. Mikro boyutlu sözleşme 2.500 XRP olarak belirlenirken, daha büyük sözleşme 50.000 XRP üzerinden hesaplanacak. Her iki sözleşme de her gün Londra saatiyle 16.00'da hesaplanan CME CF XRP-dolar Referans Kuru üzerinden değerlendirilecek.

XRP'nin 127 milyar doların üzerindeki piyasa değeriyle dördüncü en büyük token olması, CME'nin bu hamlesini doğal bir genişleme olarak öne çıkarıyor. XRP ile doğrudan bağlantılı Ripple, Washington D.C.'de önemli bir lobi gücüne sahip. Öte yandan Ripple ve zaman zaman "XRP Ordusu" olarak adlandırılan destekçilerinin, kripto endüstrisinin diğer bölümlerine karşı olumsuz kampanyalara katıldığı iddiası da tartışmaları artırıyor. Ripple'ın "iş ispatı (proof-of-work)" mekanizmasını enerji tüketimi nedeniyle eleştirmesi, özellikle Bitcoin topluluğundan tepki çekmişti.

XRP Ledger (XRP Blockchain defter sistemi) ise genellikle kurumsal dostu yaklaşımıyla biliniyor. Ripple, MoneyGram, Santander ve SBI Holdings gibi büyük kurumlarla ortaklıklar kurarak ağın kullanım alanlarını genişletiyor. CBDC (Merkez Bankası Dijital Para Birimi) pilot projelerine de ev sahipliği yapması, XRP'nin küresel finansal işleyişe uyum sağlama potansiyelini ortaya koyuyor.

Bazı analistler, SEC'in Ripple'a karşı açtığı davayı düşürmesiyle XRP'nin benimsenme hızının daha da artabileceğini belirtiyor. Piyasa raporlarında, XRP'nin spot ETF (Borsa Yatırım Fonu) onayı alma ihtimalinin benzer projelere göre daha yüksek olduğu ifade ediliyor. Bilindiği üzere SEC ve Ripple arasındaki dört yıllık hukuki anlaşmazlık, 125 milyon dolarlık cezanın 50 milyon dolara indirilmesiyle uzlaşmaya taşınmıştı.

Teucrium 2x Günlük Uzun Pozisyon XRP ETF'sini (XXRP) sunan yatırım şirketi Teucrium'un CEO'su Sal Gilbertie, "XRP, gerçek finansal kullanım durumlarına odaklanan, hızlı ve düşük maliyetli değerin aktarımını mümkün kılan bir platform sunuyor." dedi. Robinhood Başkan Yardımcısı JB Mackenzie ise kurum olarak, CME'nin XRP türev ürünlerini listelemeyi planladıklarını aktardı.

Güncel piyasa verilerine bakıldığında XRP'nin son 24 saatte yüzde 2'nin üzerinde düşüş yaşadığı ve 2,19 dolardan işlem gördüğü belirtiliyor.

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