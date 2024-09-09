Kripto piyasası büyük çıkışlarla darbe aldı

Kripto Para

Geçtiğimiz hafta, global kripto yatırım ürünlerinde tarihi bir sermaye çıkışı yaşandı. CoinShares'in raporuna göre toplamda 726 milyon doları bulan bu çıkışın büyük bölümü, ABD merkezli Bitcoin borsa yatırım fonlarından kaynaklandı.

Kripto Fonlarında ABD Ve Avrupa Ayrışması Derinleşiyor

Kripto para piyasası, geçtiğimiz hafta adeta bir deprem yaşadı! Global kripto yatırım ürünlerinden 726 milyon dolarlık rekor bir sermaye çıkışı gerçekleşti. Bu ani çıkışın liderliğini ise ABD merkezli Bitcoin borsa yatırım fonları yaptı.

Verilere göre, ABD piyasaları geçtiğimiz hafta 721 milyon dolarlık net çıkışla sarsıldı. Bu rakamın büyük bir bölümünü, 706,1 milyon dolarla Bitcoin yatırım fonları oluşturdu. Sekiz günlük süreçte fonların değerinde yaklaşık 1,2 milyar dolarlık bir erime gözlemlendi.

CoinShares Araştırma Direktörü James Butterfill, yaşanan bu ani sermaye kaçışını ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve Merkez Bankası'nın olası politika değişiklikleriyle ilişkilendirdi. Butterfill, geçen hafta açıklanan güçlü ekonomik verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını 25 baz puan düşürme ihtimalini artırdığını belirtti. ABD'de hafta sonuna doğru yayımlanan istihdam verileri, piyasalarda yeni bir belirsizlik dalgası yarattı. Buna karşın, beklentilerin altında kalan tüketici fiyat endeksi verileri, daha büyük bir faiz indirimi beklentisini güçlendirdi.

Avrupa cephesinde ise tablo biraz daha farklı şekillendi. Almanya ve İsviçre'deki kripto fonları, sırasıyla 16,3 milyon dolar ve 3,2 milyon dolarlık net girişlerle olumlu bir performans sergiledi. Kanada'da ise 28 milyon dolarlık bir çıkış kaydedildi. Butterfill, Avrupa pazarlarının gösterdiği bu dirençli yapıya dikkat çekerek, piyasalardaki farklı dinamiklerin altını çizdi.

Küresel ölçekte Ethereum yatırım ürünlerinde de 98 milyon dolarlık bir çıkış gözlemlendi. Bu çıkışların büyük kısmı, geçen hafta 111 milyon dolarlık net çıkış yaşayan Grayscale'in Ethereum fonuyla ilişkilendiriliyor. Diğer Ethereum ürünlerine yapılan yatırımlar ise neredeyse durma noktasına geldi.