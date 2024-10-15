Kripto piyasası hareketlendi: Bitcoin ETF\'leri rekor kırıyor

Kripto Para

ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları, Pazartesi günü 555,8 milyon dolarlık devasa bir net girişle dikkatleri üzerine çekti. Bu giriş, Haziran ayından bu yana kaydedilen en yüksek miktar olurken, Fidelity ve Bitwise başta olmak üzere lider fonlar yatırımcıların gözdesi haline geldi. Sektördeki bu büyük hareketlilik, kripto para piyasalarındaki yükseliş trendinin yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin ETF'lerinde 555 Milyon Dolar Net Giriş Sağladı

Kripto para dünyasında heyecan verici gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Pazartesi günü, ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri (borsa yatırım fonları) tarihi bir rekora imza attı. Toplam 555,8 milyon dolarlık net girişle, bu fonlar Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Piyasadaki on iki spot Bitcoin ETF'sinden on tanesi bu rekor girişten nasibini aldı. Dikkat çekici bir şekilde, hiçbir fonda net çıkış gözlenmedi. Bu durum, yatırımcıların Bitcoin bazlı finansal ürünlere olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.

SoSoValue'nin paylaştığı verilere göre Fidelity'nin FBTC fonu 239,25 milyon dolarlık girişle liderliği ele geçirdi. Onu 100 milyon dolarlık girişle Bitwise'ın BITB fonu takip etti. Sektörün diğer önemli oyuncularından BlackRock'ın IBIT fonu 79,5 milyon dolar, Ark & 21Shares'in ARKB fonu ise 70 milyon dolarlık giriş kaydetti.

Grayscale'in GBTC fonuna da yatırımcılar yoğun ilgi gösterdi ve 37 milyon doların üzerinde bir giriş gerçekleşti. Diğer yandan, VanEck, Valkyrie, Invesco, Franklin Templeton ve Grayscale'in daha küçük ölçekli fonları da gün içinde pozitif yönde hareketlendi. WisdomTree ve Hashdex fonlarında ise herhangi bir değişiklik gözlenmedi.

Pazartesi günü aynı zamanda işlem hacmi açısından da rekor kırıldı. 23 Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek rakam olan 2,61 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşıldı. Bu hacmin aslan payını, 1,67 milyar dolarla BlackRock'ın IBIT fonu oluşturdu.

ETF Store'un başkanı Nate Geraci, sosyal medya platformu X (eski adıyla Twitter) üzerinden yaptığı açıklamada, "On ay gibi kısa bir sürede 20 milyar dolara yaklaşan net giriş, başlangıçtaki tüm beklentileri aşan bir başarı." ifadelerini kullandı.

Ethereum tabanlı ETF'ler de Pazartesi günü olumlu bir performans sergiledi. Toplam 17,07 milyon dolarlık net girişle bu ayın en yüksek artışını kaydettiler. Bu kategoride BlackRock'ın IBIT'i 14,31 milyon dolarlık girişle öne çıkarken, Fidelity'nin FETH'i 1,31 milyon dolarlık bir artış gördü. Invesco'nun QETH'i ve 21Shares'in CETH'i de pozitif yönde ilerledi.

Bu gelişmelerle paralel olarak, kripto para birimlerinin fiyatlarında da yükseliş gözlendi. Son verilere göre Bitcoin son 24 saatte yüzde 2,26 artışla 65.552 dolara ulaştı. Ethereum ise yüzde 2,91 değer kazanarak 2.613 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki bu hareketlilik, yatırımcıların ve kurumsal oyuncuların dijital varlıklara olan ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor.