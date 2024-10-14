Kripto piyasasında heyecan yaratan gelişme: Kurumsal Bitcoin yatırımında yeni rekor - Son Dakika
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Kripto Para

Kripto piyasasında heyecan yaratan gelişme: Kurumsal Bitcoin yatırımında yeni rekor

Kripto piyasasında heyecan yaratan gelişme: Kurumsal Bitcoin yatırımında yeni rekor

Halka açık varlık yönetim firması Samara Asset Group, 30 milyon euro (32,8 milyon dolar) değerindeki tahvil ihracıyla Bitcoin (BTC) varlıklarını artırmayı planlıyor. CEO Patrick Lowry, MicroStrategy'nin kurucu ortağı Michael Saylor kadar Bitcoin biriktirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Bu gelişme, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artışını gösteriyor.

14.10.2024 13:14
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Kripto para dünyasında kurumsal yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Samara Asset Group, yatırım bankası Pareto Securities'i görevlendirerek 30 milyon euroya kadar kıdemli teminatlı Nordic tahvili ihraç etmeyi planlıyor. Bu hamle, firmanın sadece Bitcoin alımlarını artırmakla kalmayıp "yıkıcı teknolojilere" yatırım yapma stratejisinin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Borsa Şirketleri Bitcoin Yatırımlarını Artırıyor

Samara Asset Group, kripto para piyasasındaki kurumsal yatırım trendini güçlendiren önemli bir adım attı. Firma, 30 milyon euro değerinde tahvil ihraç ederek elde edeceği fonları Bitcoin alımı için kullanmayı planlıyor. Bu karar, kripto para birimlerinin kurumsal yatırımcılar arasında artan ilgisini gösteriyor.

Samara Asset Group CEO'su Patrick Lowry, firmanın Bitcoin stratejisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Lowry, "Yıllardır Bitcoin tutuyoruz ve şimdi Bitcoin hazinelerimizi büyütmeyi planlıyoruz. MicroStrategy kurucu ortağı Michael Saylor kadar çok biriktirmek bir rüya olurdu" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, Samara'nın Bitcoin'e olan güvenini ve uzun vadeli yatırım stratejisini ortaya koyuyor.

Firma, tahvil ihracından elde edeceği gelirleri sadece Bitcoin alımı için değil aynı zamanda "ek sınırlı ortaklık hisseleri" ve "yıkıcı teknolojilere" yatırım için de kullanmayı planlıyor. Bu çok yönlü yatırım stratejisi, Samara'nın kripto para ekosistemindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

Samara Asset Group'un bu hamlesi, kurumsal yatırımcıların kripto para piyasasına olan ilgisinin artışını gösteriyor. Bitcoin'in "birincil hazine rezerv varlığı" olarak kullanılması, kripto para birimlerinin geleneksel finans dünyasında giderek daha fazla kabul gördüğünü gösteriyor.

Yatırım bankası Pareto Securities'in düzenleyeceği yatırımcı toplantıları, Samara'nın planladığı tahvil ihracı için önemli bir adım olacak. Bu toplantılar, potansiyel yatırımcıların firmaya ve kripto para stratejisine olan ilgisini ölçmek için bir fırsat yaratacak.

Samara Asset Group'un 33 milyon dolarlık Bitcoin yatırımı planı, kripto para piyasasındaki kurumsal ilginin artışını yansıtıyor. Bu hamle, Bitcoin'in ve diğer kripto para birimlerinin geleneksel finans dünyasıyla olan entegrasyonunun hızlanmasına katkıda bulunabilir.

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