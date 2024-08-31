Kripto Sahipleri Donald Trump'ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor - Son Dakika
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Kripto Sahipleri Donald Trump'ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor

Kripto Sahipleri Donald Trump\'ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde ABD vatandaşlarının tercihleri merak ediliyor. Kripto sahipleri arasında yapılan anketlere göre kripto para kullanıcılarının ABD seçimlerindeki tercihleri şaşırttı. Fairleigh Dickinson Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

31.08.2024 12:02
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Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nin son araştırması, ABD başkanlık seçimlerinde kripto para sahiplerinin Donald Trump'a yönelik güçlü bir eğilim gösterdiğini ortaya koydu. Ankete göre kripto yatırımcılarının yarısı Trump'ı desteklerken, bu oran Kamala Harris için sadece yüzde 38'de kaldı.

Kripto Sahipleri Donald Trump'ın ABD Başkanı Olmasını İstiyor

Fairleigh Dickinson Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir anket, kripto para yatırımcılarının önümüzdeki ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a destek verme eğiliminde olduğunu ortaya koydu. Fairleigh Dickinson Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ankete göre kripto varlık sahiplerinin yarısı Trump'ı desteklerken, Kamala Harris'e destek oranı yüzde 38'de kaldı.

Araştırma sonuçları, kripto yatırımcısı olmayan seçmenlerin tercihlerinin farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Bu grupta Harris yüzde 53, Trump ise yüzde 41 oranında destek görüyor.

Fairleigh Dickinson Üniversitesi Hükümet ve Politika Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Dan Cassino, Trump'ın kripto sektörüne yönelik yaklaşımının seçmen nezdinde karşılık bulduğunu belirtti.

Anket, kripto yatırımcılarının demografik özelliklerini de gözler önüne serdi. Bu grubun çoğunlukla genç, erkek ve azınlık topluluklarından oluştuğu tespit edildi. Cassino, bu durumun Cumhuriyetçilere normalde ulaşmakta zorlandıkları seçmen kitlelerine erişim imkânı sunabileceğini vurguladı.

Cassino ayrıca ülke çapında 800'ü aşkın kayıtlı seçmenin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, katılımcıların yüzde 15'inin kripto para veya NFT sahibi olduğunu ifade etti.

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