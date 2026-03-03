Kripto sektöründe siber saldırı kayıpları şubatta geriledi - Son Dakika
Kripto sektöründe siber saldırı kayıpları şubatta geriledi
03.03.2026 10:29
Blockchain güvenlik şirketi PeckShield verilerine göre kripto para sektöründeki siber saldırı kayıpları şubat ayında 26,5 milyon dolara düşerek Mart 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyeyi kaydetti.

Kripto endüstrisi geçtiğimiz ay siber saldırılar nedeniyle 26,5 milyon dolarlık onaylanmış kayıp yaşadı. Blockchain güvenlik şirketi PeckShield verileri bu rakamın Mart 2025'ten bu yana görülen en düşük toplam kayıp olduğunu gösteriyor.

Şubat ayında toplam 15 farklı istismar vakası kaydedildi. Kaybedilen fonların toplamı, merkezi kripto para borsası Bybit'in 1,4 milyar dolarlık kaybını da içeren Şubat 2025'teki 1,5 milyar dolarlık hırsızlığa kıyasla yüzde 98,2'lik bir düşüşü temsil ediyor. Rakamlar ayrıca ocak ayında çalınan 86 milyon dolara göre yüzde 69,2 oranında geriledi.

İSTİSMAR VAKALARI VE BÜYÜK KAYIPLAR DEVAM EDİYOR

Gerçekleşen en büyük beş olay 25,9 milyon dolarla şubat ayındaki toplam kayıpların yüzde 98'inden fazlasını oluşturdu. Bu listedeki en büyük olay, Stellar Blockchain ağı üzerinde inşa edilen borç verme protokolü YieldBlox'ta yaşanan 10 milyon dolarlık istismar oldu. Diğer büyük saldırılar arasında IoTeX'in ioTube köprüsündeki 8,8 milyon dolarlık ihlal, CrossCurve'deki 3 milyon dolarlık, FOOMCASH'teki 2,3 milyon dolarlık ve Moonwell'deki 1,8 milyon dolarlık olaylar yer aldı.

Ayın en büyük iki olayı için fon kurtarma çalışmaları devam ediyor. Güvenlik şirketi Halborn'un 26 Şubat tarihli değerlendirmesine göre Stellar doğrulayıcıları, YieldBlox'tan çalınan 10,2 milyon doların 7,2 milyon dolarını başarıyla dondurdu. Saldırgan ise sunulan yüzde 10'luk ödül teklifini görmezden geldi.

IoTeX Vakfı, 21 Şubat tarihinde ioTube köprüsünde yaşanan ihlalden etkilenen kullanıcılar için yüzde 100 oranında tazminat planı uygulayacağını duyurdu. Vakıf, saldırıda izinsiz olarak basılan 410 milyon CIOTX'in yüzde 86'sının zincir seviyesindeki kontrollerle dondurulduğunu açıkladı. Kullanıcılara stablecoin veya yerel Ethereum varlıklarıyla ödeme yapılması için bir talep portalı başlatılacak. Öte yandan 3 milyon dolarlık bir istismara uğrayan CrossCurve yönetimi çalınan fonların iadesi için yüzde 10 oranında ödül teklif etti.

Kripto Para, Son Dakika

