Kripto sektöründe siber saldırılar 142 milyon dolar kayba yol açtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Kripto sektöründe siber saldırılar 142 milyon dolar kayba yol açtı

Kripto sektöründe siber saldırılar 142 milyon dolar kayba yol açtı
01.08.2025 14:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Temmuz 2025'te kripto para piyasasında yaşanan siber saldırılar sonucu toplam 142 milyon dolar kayıp yaşandı. En büyük saldırı CoinDCX borsasında meydana geldi. Uzmanlar, siber güvenlikte offchain altyapıların ve insan faktörünün önemine dikkat çekiyor.

Temmuz 2025 döneminde kripto para piyasası, art arda yaşanan siber saldırılarla bir kez daha büyük bir sınavdan geçti. Farklı platformlara yönelik yapılan saldırılar, sektörde güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Sadece bir ayda kaybedilen toplam tutarın 142 milyon dolara ulaşması, yatırımcıların ve sektör temsilcilerinin dikkatini sektördeki güvenlik açıklarına çevirdi.

Kripto Para Piyasasında Tehditler Artmaya Devam Ediyor

Piyasa raporlarına göre Temmuz 2025'te kripto para sektöründe, 17 ayrı siber saldırı sonucunda toplam 142 milyon dolar kayıp yaşandı. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla yüzde 27'lik bir artışa işaret etse de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46'lık bir azalma gösterdi.

Ayın en büyük siber saldırısı, 18 Temmuz'da Hindistan merkezli CoinDCX borsasında yaşandı. Platformda tespit edilen sofistike sunucu ihlali nedeniyle toplam 44 milyon dolar değerinde dijital varlık çalındı; olayla bağlantılı bir çalışan ise tutuklandı.

Ayın ikinci en büyük saldırısı merkeziyetsiz finans (DeFi) platformu GMX'te gerçekleşti. 11 Temmuz'da saldırganlar platformdan 40 milyon dolar değerinde kripto para ele geçirdi. Ancak olaydan birkaç gün sonra, çalınan varlıkların iade edildiği bildirildi.

16 Temmuz'da, BigONE isimli borsanın sıcak cüzdan altyapısı üçüncü taraf bir saldırıya uğradı ve en az 27 milyon dolar kaybedildi. 24 Temmuz'da ise WOO X kripto platformu, bir ekip üyesine yönelik sosyal mühendislik ve oltalama (phishing) saldırısı sonucunda 14 milyon dolar zarara uğradı. Saldırganlar, ekip üyesinin cihazını ele geçirerek geliştirme ortamına erişim sağladı ve iki saat boyunca çok sayıda şüpheli transfer gerçekleştirdi. Platform, saldırının hızlıca tespit edilmesiyle birlikte sistemden daha fazla varlık kaybını engelledi; etkilenen kullanıcıların bakiyeleri şirket hazinesinden karşılandı.

Raporlar, bu saldırıların çoğunda Bitcoin, Ether, BNB ve Arbitrum gibi farklı Blockchain ağlarının hedef alındığını ortaya koyuyor. Sektör uzmanlarına göre son dönemde siber saldırılar yalnızca akıllı sözleşmelerdeki açıklarla sınırlı kalmıyor. Arka uç altyapılar ve insan kaynaklı güvenlik zafiyetleri de yoğun şekilde hedef alınıyor. Uzmanlar, kripto projelerinde sadece zincir üstü (onchain) değil, zincir dışı (offchain) altyapı ve süreçlerde de güçlü güvenlik önlemleri alınması gerektiğini vurguluyor.

Kripto Para, Ethereum, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto sektöründe siber saldırılar 142 milyon dolar kayba yol açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti Hırsız, çıplak uyuyan kadını önce taciz etti sonra cüzdanını alıp gitti!
Aziz Yıldırım’ın, ’’Otur sen lan’’ dediği Hamdi Akın Osimhen’in videosunu beğendi Aziz Yıldırım'ın, ''Otur sen lan'' dediği Hamdi Akın Osimhen'in videosunu beğendi
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
Galatasaray sezonu tv100’de açıyor Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100’de Galatasaray sezonu tv100'de açıyor! Galatasaray-Lazio maçı öncesi ve sonrası tv100'de
Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim Bayiden sıfır araç aldı, hayatının şokunu yaşadı: 4 bin 200 ceza yedim
Bu nasıl dans Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var Bu nasıl dans? Olan biteni gerçek sanıp sahneye fırlayan bile var
Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı Dublörle 10 milyon liralık arsa dolandırıcılığı
KKTC’ye gözünü diken İsrail’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan tokat gibi yanıt KKTC'ye gözünü diken İsrail'e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan tokat gibi yanıt
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul’dan Filistin devletini tanıma çağrısı Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul'dan Filistin devletini tanıma çağrısı
İşte Yeniden Refah Partisi ve EMEP’in Terörsüz Türkiye Komisyonu’na göndereceği isimler İşte Yeniden Refah Partisi ve EMEP'in Terörsüz Türkiye Komisyonu'na göndereceği isimler
Göksu Çelebi’nin ailesinin avukatından ’hastanede ciddi ihmaller yapıldı’ iddiası Göksu Çelebi'nin ailesinin avukatından 'hastanede ciddi ihmaller yapıldı' iddiası

14:19
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
Şap salgınının en çok vurduğu ilimiz: Hayvanlarının ölümlerini çaresizce izliyorlar
13:17
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
Aile katliamının ardından milyonluk borç çıktı
12:56
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ’’Hamdolsun’’ diyen esnafa kızdı
Eşinin aldığı maaşı söyleyen Özgür Özel, ''Hamdolsun'' diyen esnafa kızdı
12:09
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı 60 yıldır sektördeler
Zincir marketlerde de satılan salamdan domuz eti çıktı! 60 yıldır sektördeler
12:01
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker’e seslendi: Tehdit ediliyorum
Şarkıcı Rıza Tamer, video çekip Sedat Peker'e seslendi: Tehdit ediliyorum
20:54
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
Yaralı halde ev baskınına gitti, 4 kişiyi yaraladı
20:19
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
DEM Parti: Komisyonun ismine konsensüsle karar verilmeli
20:11
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
Fren yerine gaza bastı, sonrası korkunç
20:02
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
Portekiz Cumhurbaşkanı halk plajında böyle görüntülendi
19:55
İsrail savaş uçakları Lübnan’ı bombaladı
İsrail savaş uçakları Lübnan'ı bombaladı
19:30
Kadıköy’de su borusu patladı Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
Kadıköy'de su borusu patladı! Yüksekliği 5 katlı binaya ulaştı
19:18
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
Yumurta çırpan ev arkadaşını boğazını keserek öldürdü
18:50
Sultan 2. Abdülhamid Han’ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
Sultan 2. Abdülhamid Han'ın kendi tasarladığı saati satışa çıkarıldı
18:17
Kayseri Valisi Çiçek’ten CHP’li Genç’e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Kayseri Valisi Çiçek'ten CHP'li Genç'e yanıt: Kutuplaşmayı körükler, iradeye gölge düşürür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2025 14:34:38. #7.12#
SON DAKİKA: Kripto sektöründe siber saldırılar 142 milyon dolar kayba yol açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.