Kripto şirketi Galaxy Digital zarardan kara geçti

Dijital varlık ve altyapı devi Galaxy Digital, 2025'in ikinci çeyreğinde açıklanan 31 milyon dolarlık net kâr ile yılın ilk çeyreğinde yaşadığı 295 milyon dolarlık zarardan güçlü bir geri dönüş gerçekleştirdi. Şirket, artan Bitcoin yatırımı ve operasyonel ivmesiyle kripto sektöründe öne çıkmayı başardı.

Galaxy Digital Bitcoin Yatırımlarını ve Finansal Performansını Güçlendirdi

Galaxy Digital, ikinci çeyrekte net 30,7 milyon dolar kâr ile önceki dönemdeki büyük zararın ardından tekrar kârlılığa geçti. Şirketin mali toparlanmasında bilançodaki varlık değer artışı ve küresel piyasalardaki güçlü performans belirleyici oldu. Yılın ikinci çeyreği sonunda Galaxy Digital'in elindeki Bitcoin miktarı 17.102'ye yükseldi. Bu varlığın toplam değeri 1,95 milyar dolara ulaştı. İlk çeyrek sonunda şirketin elinde 13.704 Bitcoin bulunuyordu. İkinci çeyrek boyunca portföye 4.272 adet BTC eklendi.

Şirketin toplam dijital varlıkların (BTC, Ether, USDC, Solana ve XRP dahil) taşınan değeri 3,56 milyar dolara ulaştı. Bitcoin, şirketin en büyük varlığı olmayı sürdürdü.

Şirketin düzeltilmiş faiz, vergi ve amortisman öncesi kârı (FAVÖK) 211 milyon dolar olarak açıklandı. Bu sonuca, hazine ve kurumsal segmentte elde edilen 228 milyon dolarlık brüt kâr katkı sağladı. Dijital varlıklardan elde edilen düzeltilmiş brüt kâr ise 71,4 milyon dolar oldu. Bu kalem, bir önceki çeyreğe göre yüzde 10 artış gösterdi. Ancak, aynı dönemde dijital varlıklar segmentinin düzeltilmiş FAVÖK'ü 13 milyon dolarda sabit kaldı.

Galaxy Digital'in kurucusu ve CEO'su Mike Novogratz, temmuz ayının şirket için "şimdiye kadarki en iyi dönem" olduğunu belirterek tüm birimlerin güçlü bir ivme yakaladığını ifade etti.

Şirketin küresel piyasalar birimi, yüzde 28'lik çeyreklik artışla 55,4 milyon dolar brüt kâr sağladı. Bu başarı, işlem hacminde yüzde 22 azalma yaşanmasına rağmen elde edildi. Ortalama kredi portföyü ise 1,1 milyar dolara yükseldi. Bu artış, marjin kredisi talebindeki büyümeden kaynaklandı.

Varlık yönetimi ve altyapı çözümleri birimi ise onchain faaliyetlerin yavaşlaması ve staking (kripto varlıkları kilitleyerek getiri sağlama) ödüllerinin azalması nedeniyle kârda yüzde 26 düşüş yaşadı. Ancak yönetilen varlıklar ve stake miktarı, kripto para fiyatlarındaki yükseliş ve yeni girişlerle yüzde 27 artışla 9 milyar dolara ulaştı.

Şirketin Helios veri merkezi kampüsü de büyümeye devam ediyor. CoreWeave'in tüm 800 megavatlık kapasiteyi kullanmak üzere taahhütte bulunması ve ek olarak 160 dönüm arazi ile 1 gigawatt'lık bağlantı talebi, Helios'un toplam kapasitesini 3,5 gigawatt'a çıkarabilecek potansiyele işaret ediyor. CEO Novogratz, Helios'un tamamlandığında "dünyanın en büyük beş veri merkezi arasında yer alacağını" belirtti.

Galaxy Digital, mayıs ayında kurumsal yeniden yapılanma sonrası Nasdaq'ta GLXY koduyla işlem görmeye başlamıştı.