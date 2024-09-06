Kripto şirketleri Birleşik Krallık düzenleyicisine takılıyor - Son Dakika
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Kripto şirketleri Birleşik Krallık düzenleyicisine takılıyor

Kripto şirketleri Birleşik Krallık düzenleyicisine takılıyor

İngiltere Finansal Denetim Kurumu (FCA) 2024 yılı raporu, kripto şirketlerinin Birleşik Krallık'taki faaliyetleri için kayıt sürecinin zorlaştığını gösteriyor. FCA, son bir yılda kripto şirketlerinin kayıt başvurularının yaklaşık yüzde 90'ını reddetti. Son 12 ayda yapılan 35 başvurunun sadece 4'ü kabul edildi. Zayıf kara para aklama kontrolleri, başlıca ret sebebi olarak gösterildi. Uzmanlar, bu durumun Londra'nın finans merkezi konumunu etkileyebileceği uyarısında bulunuyor.

06.09.2024 11:43
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Kripto para sektörü, Birleşik Krallık'taki sıkı düzenlemelerle mücadele etmeye devam ediyor. FCA'nın 2024 yılı raporu, kripto şirketlerinin ülkedeki faaliyetleri için gerekli olan kayıt sürecinin giderek zorlaştığını ortaya koyuyor. Son bir yılda yapılan başvuruların yalnızca küçük bir kısmının kabul edilmesi, sektör temsilcilerini ve uzmanları Londra'nın finans merkezi konumu hakkında endişelendiriyor.

Birleşik Krallık Regülasyonları Kripto Dünyasında Endişe Uyandırıyor

İngiltere Finansal Denetim Kurumu'nun (FCA) 2024 yılı raporu, ülkedeki kripto para sektörünün karşılaştığı zorlukları açıkça ortaya koyuyor. Rapora göre son 12 ay içinde kripto şirketlerinin kayıt başvurularının yaklaşık yüzde 90'ı reddedildi. Bu yüksek ret oranı, sektör temsilcilerini ve uzmanları endişelendirirken, Birleşik Krallık'ın küresel kripto ekosistemindeki konumunu da tehlikeye atıyor.

FCA verilerine göre son bir yıl içinde toplam 35 kripto şirketi kayıt başvurusunda bulundu. Bu başvurulardan sadece 4'ü onaylanırken 15'i geri çekildi ve 9'u reddedildi. Regülatör, başvuruların reddedilme sebebini "zayıf kara para aklama kontrolleri" olarak açıkladı.

Denetim kurumu, başvuruların değerlendirilmesi için gerekli temel bileşenleri içermeyen veya düşük kaliteli sunumları geçersiz saydığını ifade etti. FCA ayrıca Haziran 2023'te kripto reklamcılığı için yeni bir "finansal tanıtım çerçevesi" oluşturduğunu ve ülkedeki kripto reklamlarının açık, adil ve yanıltıcı olmamasını sağlamayı amaçladığını duyurdu.

Raporda dikkat çeken bir diğer nokta, İngiltere halkının potansiyel kripto dolandırıcılıklarına karşı farkındalığının arttığı oldu. Tüketicilerin yüzde 63'ü, bir projeye yatırım yapmadan önce olası dolandırıcılık hakkında bilgi almak için FCA'ya başvurdu. Bu oran, geçen yıla göre yüzde 5'lik bir artış kaydetti.

Uluslararası hukuk firması Reed Smith, 30 Ağustos'ta yaptığı açıklamada kripto şirketlerinin Birleşik Krallık dışında fırsatlar araması gerekebileceğini vurguladı. Firma FCA'nın yeni kripto başvurularını zamanında işleme koyma konusundaki yetersiz siyasi iradesi ve aşırı uzun bekleme sürelerini gerekçe gösterdi.

Son üç yılda FCA'nın bir kripto firmasının kaydını işleme koyması ortalama 459 gün sürdü. Aynı dönemde 186 başvuru sahibi formlarını geri çekti.

Reed Smith ortağı Brett Hillis, "Eğer başvuruların geri çekilmesi, kripto firmalarının esasen beklemekten vazgeçip yurtdışına yönelmesinden kaynaklanıyorsa, bu durum Londra'nın rekabet gücü hakkında net bir uyarı teşkil etmelidir." açıklamasında bulundu.

Bu gelişmeler, Birleşik Krallık'ın kripto sektörüne yönelik sıkı düzenleyici yaklaşımının, ülkenin bu alandaki rekabet gücünü zayıflatabileceğine işaret ediyor.

Birleşik Krallık, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kripto şirketleri Birleşik Krallık düzenleyicisine takılıyor - Son Dakika

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