Kripto tahmin piyasası Polymarket altı aylık düşüşü tersine çevirdi

Tahmin piyasaları platformu Polymarket, uzun süredir devam eden kullanıcı kaybının ardından toparlanma işaretleri sergiliyor. Ocak ayından bu yana sürekli düşen aktif kullanıcı sayısı, Temmuz'da tersine dönerek önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor. Bu gelişme, platformun politika odaklı geçmişinden uzaklaşarak daha geniş konularda piyasa oluşturma stratejisinin başarıya ulaştığını gösteriyor.

Polymarket Politik Odaktan Uzaklaşarak Geniş Kitleleri Hedefliyor

Polymarket'in Temmuz verileri, kripto piyasalarında risk alma davranışlarının nasıl evrimleştiğini ortaya koyuyor. Platform 286.000 işlem yapan kullanıcıya ulaşmasına rağmen bireysel işlem büyüklükleri k 4.800 dolardan 3.700 dolara geriledi.

Geçen ay düşürülen federal soruşturmanın ardından, Polymarket vadeli işlemler borsası QCEX'i satın aldı. Söz konusu satın alım, şirketin "Amerika Birleşik Devletleri'nde Polymarket'in kategori belirleyici platformuna erişimi genişletmeye yönelik önemli bir adım" olarak değerlendirildi.

İşlem hacmindeki düşüş, kullanıcı sayısındaki artışa rağmen piyasa dinamiklerinde önemli bir değişimi işaret ediyor. Bu durum, platformun daha geniş kitleye ulaştığını ancak yatırımcıların daha temkinli yaklaştığını gösteriyor.