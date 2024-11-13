Kripto varlık yönetimi şirketinden önemli satın alım hamlesi

Kripto Para

Kripto varlık yönetimi şirketi Bitwise, Ethereum staking hizmetleri sunan Attestant şirketini bünyesine katarak sektördeki pozisyonunu güçlendiriyor. 3,7 milyar dolarlık varlık yönetimi ve deneyimli bir ekibi de kapsayan bu stratejik hamle, Bitwise'ın kripto piyasasındaki hizmet çeşitliliğini artırıyor. Şirketin bu yeni adımı, kripto yatırım ürünlerine olan talebi karşılamak ve müşterilerine daha geniş kapsamlı hizmetler sunma amacını taşıyor.

Bitwise'ın Yeni Hamlesi: Ethereum Staking'e Geniş Kapsamlı Yatırım

Kripto varlık yönetimi sektöründe önemli bir oyuncu olan Bitwise Asset Management, Ethereum staking alanında büyük bir hamle gerçekleştirdi. Konu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre Bitwise, Ethereum staking hizmetleri konusunda uzmanlaşmış Attestant'ı satın aldı. Anlaşmanın finansal detayları açıklanmazken, Attestant'ın 3,7 milyar dolarlık varlık yönetimi portföyü ve Amerika kıtası dışında faaliyet gösteren 11 kişilik uzman kadrosu, artık Bitwise çatısı altında hizmet verecek.

Bitcoin ETF ürünleriyle tanınan Bitwise'ın CEO'su Hunter Horsley, bu stratejik adımı değerlendirirken, müşterilerin değişen beklentilerine dikkat çekti ve satın almanın şirket için yeni bir dönemin işareti olduğunu vurguladı. Bitwise, kripto staking alanındaki genişleme stratejisini sürdürürken, 12 Kasım'da Aptos tokenları için yeni bir borsada işlem görebilen stake ürünü olan 'Bitwise Aptos Staking ETP (APTB)'yi duyurdu. 19 Kasım'da Six Swiss Exchange'de işlem görmeye başlayacak olan bu ürün, şirketin Avrupa Toplam Getiri serisindeki ikinci ürün olma özelliğini taşıyor ve yaklaşık yüzde 4,7'lik net ücret birikimi hedefliyor.

Attestant'ın baş işletme sorumlusu Steve Berryman, Ethereum staking'in yatırımcılara yıllık yüzde 4 civarında kazanç potansiyeli sunduğuna dikkat çekti. Berryman ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ETF'lerde staking uygulamasına yönelik ilk teklifleri reddetmesine rağmen, gelecekte bu uygulamanın ETF'lerde yer bulmasının Ethereum yatırımcıları için önemli bir getiri fırsatı oluşturabileceğini belirtti.