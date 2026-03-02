Kripto varlıklara yönelik vergi teklifi TBMM'ye sunuldu - Son Dakika
Kripto varlıklara yönelik vergi teklifi TBMM'ye sunuldu

Kripto varlıklara yönelik vergi teklifi TBMM'ye sunuldu
02.03.2026 15:00
TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifiyle kripto varlık işlemlerine on binde 3 oranında işlem vergisi ve kazançlara yüzde 10 stopaj getiriliyor. Düzenleme, yatırımcıların ve platformların vergilendirme süreçlerini yeniden şekillendiriyor.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve ekonomiye yönelik yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Yeni tasarı, kripto varlık yatırımcılarını ve borsalarını yakından ilgilendiren önemli vergi kalemlerini barındırıyor.

KRİPTO VARLIKLARA VERGİ GELİYOR

Yasa teklifine göre kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden yapılan alım satım ve transfer işlemlerine on binde 3 oranında kripto varlık işlem vergisi uygulanacak. İşlem vergisinin mükellefi doğrudan hizmet sağlayan platformlar olacak ve toplanan vergiler izleyen ayın 15'inci günü akşamına kadar beyan edilerek ödenecek. Cumhurbaşkanı bu vergi oranını sıfıra indirme veya beş katına kadar çıkarma yetkisine sahip bulunuyor.

Sermaye Piyasası Kuruluna tabi platformlarda gerçekleştirilen işlemlerden elde edilen kazançlar ise üçer aylık dönemler halinde yüzde 10 oranında vergi kesintisine tabi tutulacak. Kazanç hesaplamasında, değişik tarihlerde yapılan alımların bir kısmının elden çıkarılması durumunda ilk giren ilk çıkar yöntemi baz alınacak. Onaylı olmayan platformlardaki işlemlerden elde edilen gelirler ise yıllık gelir vergisi beyannamesiyle bildirilecek.

Düzenleme ayrıca kripto varlık işlem vergisi kapsamına giren varlıkların teslimini Katma Değer Vergisinden muaf tutuyor. Tasarının yasalaşması halinde ilgili maddeler, yayım tarihini izleyen ikinci ayın başında yürürlüğe girecek.

