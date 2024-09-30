Kripto yatırım fonları rekorlar kırmaya devam ediyor 1,2 milyar dolarlık giriş yapıldı

Kripto Para

Son haftalarda küresel kripto yatırım fonlarına yapılan net girişler 1,2 milyar dolarla zirve yaptı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yeni onayları ve piyasadaki olumlu hava, yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bu yükseliş, özellikle Bitcoin ve Ethereum odaklı fonlarda belirginleşti.

Kripto Piyasalarında Bahar Havası: Fonlar Yükselişe Geçti!

CoinShares'in yayımladığı son rapora göre küresel kripto yatırım fonlarına yapılan net girişler, üst üste üçüncü haftada da artarak 1,2 milyar dolara ulaştı. Bu rekor seviye, sektörün önde gelen şirketlerinin yönettiği fonlardaki toplam varlıkların yüzde 6,2 oranında büyümesiyle desteklendi.

Paylaşılan raporda James Butterfill bu olağanüstü artışın nedenini ABD'deki gevşek para politikası beklentilerine bağladı. Piyasalardaki olumlu hava, yatırımcıları cesaretlendiren bir faktör olarak öne çıktı.

Özellikle, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) BlackRock'ın spot Bitcoin borsa yatırım fonunu onaylaması ve opsiyon ticaretine yeşil ışık yakması, yatırımcılar arasında iyimser bir atmosfer yarattı. Bu olumlu gelişmelere rağmen haftalık işlem hacimlerinde yüzde 3,1'lik bir düşüş gözlemlendi.

ABD merkezli fonlar, geçen hafta 1,2 milyar dolarlık net girişin büyük bir kısmını oluştururken, spot Bitcoin ETF'leri bu rakamın önemli bir bölümünü kapsadı. İsviçre'deki kripto yatırım ürünleri 84 milyon dolarlık net giriş sağlarken, Almanya ve Brezilya'daki fonlar sırasıyla 21 milyon dolar ve 3 milyon dolarlık net çıkışla karşılaştı.

Bitcoin odaklı yatırım ürünleri, toplam net girişlerin çoğunluğunu oluşturarak küresel ölçekte 1,1 milyar dolar ekledi. İlginç bir şekilde, Bitcoin'in değer kazandığı bir haftada, kısa pozisyonlu Bitcoin yatırım ürünleri 8,8 milyon dolarlık net giriş kaydetti. Son verilere göre Bitcoin, 24 saatlik süreçte yüzde 1,8 değer kaybederek 64.393 dolar seviyesinden işlem gördü.

Ethereum cephesinde ise beş haftalık düşüş trendi kırıldı ve yatırım ürünleri 87 milyon dolarlık net giriş sağladı. Bu rakam, ABD merkezli spot Ethereum ETF'lerinin Ağustos ayından bu yana kaydettiği en yüksek haftalık net giriş olarak dikkat çekti.

Öte yandan, Solana tabanlı yatırım ürünleri geçen hafta 4,8 milyon dolarlık net çıkışla beş haftalık yükseliş serisini sonlandırdı. Bu durum, kripto para piyasasındaki değişken dinamikleri ve yatırımcı tercihlerindeki dalgalanmaları gözler önüne seriyor.