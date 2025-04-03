Kriptoya yeşil ışık: Trump'ın SEC adayı Senato engelini aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Kriptoya yeşil ışık: Trump'ın SEC adayı Senato engelini aştı

Kriptoya yeşil ışık: Trump\'ın SEC adayı Senato engelini aştı

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Başkan Donald Trump'ın SEC başkanlığına aday gösterdiği Paul Atkins'in adaylığını 13'e karşı 11 oyla onaylayarak Senato Genel Kuruluna gönderdi. Eski bir SEC komiseri olan ve kripto para birimlerine olumlu yaklaşımıyla bilinen Atkins'in adaylığı, sektörde yeni bir dönemin başlayabileceğine işaret ediyor.

03.04.2025 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Başkan Donald Trump tarafından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı için önerilen Paul Atkins'in adaylığını onayladı. Perşembe sabahı gerçekleşen oylamada komite, tüm Demokrat üyelerin muhalefetine rağmen 13'e karşı 11 oyla Atkins'in adaylığının Senato Genel Kuruluna taşınmasına karar verdi. Atkins'in SEC'in başına geçmesi, kripto para piyasaları için potansiyel olarak yeni ve daha dostane bir düzenleyici dönemin kapısını aralayabilir.

Trump'ın Kripto Odaklı SEC Adayı Paul Atkins, Senato Komitesinden Onay Aldı

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Başkan Donald Trump'ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı için önerdiği Paul Atkins'in adaylığını ilerletme kararı aldı. Kısa bir süre önce yapılan oylamada, komite üyeleri 13'e karşı 11 oyla adaylığın Senato Genel Kuruluna gönderilmesini onayladı. Oylamada tüm Demokrat üyeler Atkins'in adaylığına karşı oy kullandı.

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, Atkins'in adaylığını destekleyerek, "Eski bir SEC komiseri olan Paul Atkins, sermaye oluşumunu teşvik edecek ve dijital varlıklar için çok ihtiyaç duyulan netliği sağlayacaktır." açıklamasında bulundu. Scott ayrıca, "Onun liderliğinde SEC, temel misyonuna geri dönecek ve piyasalarımızın dünyanın gıpta ettiği bir yer olmaya devam etmesini sağlayacaktır." dedi.

Başkan Trump, Aralık ayında Atkins'i SEC başkanlığına aday göstermişti. Atkins, 2009 yılında danışmanlık şirketi Patomak Global Partners'ı kurdu ve şirketin web sitesine göre bankalar, kripto borsaları ve DeFi platformları dahil olmak üzere çeşitli müşterilere hizmet veriyor. Atkins daha önce, eski Başkan George W. Bush döneminde 2002-2008 yılları arasında SEC komisyon üyesi olarak görev yapmıştı.

SEC, eski Başkan Gary Gensler'in görevi bırakmasından bu yana kripto para birimlerine yönelik yaklaşımını değiştirmeye başladı. Gensler, dijital varlık endüstrisine karşı daha temkinli bir tavır sergilemişti. Ocak ayında Gensler'in görevden ayrılmasının ardından SEC, tartışmalı kripto muhasebe rehberini iptal etti, büyük kripto endüstrisi oyuncularına karşı yaptırım eylemlerini durdurdu ve bir kripto görev gücü oluşturdu.

Geçen hafta düzenlenen adaylık duruşmasında Atkins, dijital varlıklar için düzenleyici bir çerçeve oluşturmayı "en önemli öncelik" olarak belirleyeceğini açıkladı. Bu duruşma sırasında önde gelen Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Atkins'i çökmüş kripto borsası FTX ile olan bağlantıları ve Başkan Trump'ın memecoin'i ile ilgili olası çıkar çatışmaları nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Çeşitli haber kaynaklarına göre FTX, Patomak Global Partners'ın müşterisiydi ve şirket 2022 başlarında FTX'e danışmanlık hizmeti vermişti. FTX 2022 sonlarında iflas başvurusunda bulunmuş, borsanın CEO'su Sam Bankman-Fried ise Kasım 2023'te yedi ayrı suçtan mahkûm edilmişti.

Warren gün içinde yaptığı açıklamada, "Atkins, hükümet sonrası kariyerini CEO Sam Bankman-Fried gibi milyarder dolandırıcıların daha da zenginleşmesine yardımcı olarak geçirdi." ifadelerini kullandı.

BYBIT TR’ye Üye Ol, 1.000 TL Kazan ! Reklam Reklamdır

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kriptoya yeşil ışık: Trump'ın SEC adayı Senato engelini aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk’un burnunu sıktı Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı
Okuldan çıkan kız çocuğunu taciz eden yaşlı adam yakalandı Okuldan çıkan kız çocuğunu taciz eden yaşlı adam yakalandı
İletişim Başkanı Altun: Boykot girişimi, milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir İletişim Başkanı Altun: Boykot girişimi, milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir
Peş peşe paylaşım yaptılar Galatasaray’dan Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahaleye ilk tepki Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
Ne diyeceği çok merak ediliyordu Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk’tan flaş sözler Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk'tan flaş sözler
RTÜK Başkanı Şahin’den ’derbi’ açıklaması: Reytingler düştü’ iddiaları dezenformasyon içerikli RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli
Okan Buruk’un burnunu sıktı Galatasaray, Mourinho’yu akıl hastanesine yatırdı Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı
Bahçeli yarın mesaiye başlıyor Bahçeli yarın mesaiye başlıyor
Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest
Bahçeli’den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

17:28 Bahçeli yarın mesaiye başlıyor Bahçeli yarın mesaiye başlıyor
17:21 Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da olduğu 11 kişi serbest Boykot soruşturmasında aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da olduğu 11 kişi serbest
16:56 Bahçeli’den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek
16:49 CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu’na özgürlük mitingi yapacağız CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız
13:25 Bir ilçe diken üstünde Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda Bir ilçe diken üstünde! Yedikleri yemek hastanelik etti, 2 kişi yoğun bakımda
01:01 Soyunma odasına bıraktılar Galatasaray’dan Ali Koç’a olay yaratacak doğum günü hediyesi Soyunma odasına bıraktılar! Galatasaray'dan Ali Koç'a olay yaratacak doğum günü hediyesi
00:57 İşte Trump’ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu İşte Trump'ın vergi yağdırmasına neden olan dış ticaret açığı tablosu
00:43 Okan Buruk’un burnunu sıktı Galatasaray, Mourinho’yu akıl hastanesine yatırdı Okan Buruk'un burnunu sıktı! Galatasaray, Mourinho'yu akıl hastanesine yatırdı
00:30 RTÜK Başkanı Şahin’den ’derbi’ açıklaması: Reytingler düştü’ iddiaları dezenformasyon içerikli RTÜK Başkanı Şahin'den 'derbi' açıklaması: Reytingler düştü' iddiaları dezenformasyon içerikli
00:13 Ne diyeceği çok merak ediliyordu Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk’tan flaş sözler Ne diyeceği çok merak ediliyordu! Mourinho burnunu sıktığı Okan Buruk'tan flaş sözler
23:29 Peş peşe paylaşım yaptılar Galatasaray’dan Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahaleye ilk tepki Peş peşe paylaşım yaptılar! Galatasaray'dan Mourinho'nun Okan Buruk'a yaptığı müdahaleye ilk tepki
23:18 İletişim Başkanı Altun: Boykot girişimi, milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir İletişim Başkanı Altun: Boykot girişimi, milletimizin vakur duruşu sayesinde bertaraf edilmiştir
23:14 Okuldan çıkan kız çocuğunu taciz eden yaşlı adam yakalandı Okuldan çıkan kız çocuğunu taciz eden yaşlı adam yakalandı
23:03 Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk’un burnunu sıktı Jose Mourinho, maçtan sonra Okan Buruk'un burnunu sıktı
22:54 Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası’nda yarı finale yükseldi Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 18:12:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kriptoya yeşil ışık: Trump'ın SEC adayı Senato engelini aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement