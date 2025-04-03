Kriptoya yeşil ışık: Trump\'ın SEC adayı Senato engelini aştı

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Başkan Donald Trump tarafından Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı için önerilen Paul Atkins'in adaylığını onayladı. Perşembe sabahı gerçekleşen oylamada komite, tüm Demokrat üyelerin muhalefetine rağmen 13'e karşı 11 oyla Atkins'in adaylığının Senato Genel Kuruluna taşınmasına karar verdi. Atkins'in SEC'in başına geçmesi, kripto para piyasaları için potansiyel olarak yeni ve daha dostane bir düzenleyici dönemin kapısını aralayabilir.

Trump'ın Kripto Odaklı SEC Adayı Paul Atkins, Senato Komitesinden Onay Aldı

ABD Senatosu Bankacılık Komitesi, Başkan Donald Trump'ın Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanlığı için önerdiği Paul Atkins'in adaylığını ilerletme kararı aldı. Kısa bir süre önce yapılan oylamada, komite üyeleri 13'e karşı 11 oyla adaylığın Senato Genel Kuruluna gönderilmesini onayladı. Oylamada tüm Demokrat üyeler Atkins'in adaylığına karşı oy kullandı.

Senato Bankacılık Komitesi Başkanı Tim Scott, Atkins'in adaylığını destekleyerek, "Eski bir SEC komiseri olan Paul Atkins, sermaye oluşumunu teşvik edecek ve dijital varlıklar için çok ihtiyaç duyulan netliği sağlayacaktır." açıklamasında bulundu. Scott ayrıca, "Onun liderliğinde SEC, temel misyonuna geri dönecek ve piyasalarımızın dünyanın gıpta ettiği bir yer olmaya devam etmesini sağlayacaktır." dedi.

Başkan Trump, Aralık ayında Atkins'i SEC başkanlığına aday göstermişti. Atkins, 2009 yılında danışmanlık şirketi Patomak Global Partners'ı kurdu ve şirketin web sitesine göre bankalar, kripto borsaları ve DeFi platformları dahil olmak üzere çeşitli müşterilere hizmet veriyor. Atkins daha önce, eski Başkan George W. Bush döneminde 2002-2008 yılları arasında SEC komisyon üyesi olarak görev yapmıştı.

SEC, eski Başkan Gary Gensler'in görevi bırakmasından bu yana kripto para birimlerine yönelik yaklaşımını değiştirmeye başladı. Gensler, dijital varlık endüstrisine karşı daha temkinli bir tavır sergilemişti. Ocak ayında Gensler'in görevden ayrılmasının ardından SEC, tartışmalı kripto muhasebe rehberini iptal etti, büyük kripto endüstrisi oyuncularına karşı yaptırım eylemlerini durdurdu ve bir kripto görev gücü oluşturdu.

Geçen hafta düzenlenen adaylık duruşmasında Atkins, dijital varlıklar için düzenleyici bir çerçeve oluşturmayı "en önemli öncelik" olarak belirleyeceğini açıkladı. Bu duruşma sırasında önde gelen Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Atkins'i çökmüş kripto borsası FTX ile olan bağlantıları ve Başkan Trump'ın memecoin'i ile ilgili olası çıkar çatışmaları nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi.

Çeşitli haber kaynaklarına göre FTX, Patomak Global Partners'ın müşterisiydi ve şirket 2022 başlarında FTX'e danışmanlık hizmeti vermişti. FTX 2022 sonlarında iflas başvurusunda bulunmuş, borsanın CEO'su Sam Bankman-Fried ise Kasım 2023'te yedi ayrı suçtan mahkûm edilmişti.

Warren gün içinde yaptığı açıklamada, "Atkins, hükümet sonrası kariyerini CEO Sam Bankman-Fried gibi milyarder dolandırıcıların daha da zenginleşmesine yardımcı olarak geçirdi." ifadelerini kullandı.