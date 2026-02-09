Kuantum riski taşıyan Bitcoin adedi belli oldu - Son Dakika
Kuantum riski taşıyan Bitcoin adedi belli oldu

09.02.2026 11:08
Dijital varlık yönetim şirketi CoinShares, Bitcoin'in kuantum bilgisayarlara karşı savunmasızlığının abartıldığını ve gerçek risk taşıyan miktarın düşündüğünden çok daha az olduğunu öne sürdü.

CoinShares'in yayımladığı rapor, Bitcoin'in kuantum tehdidini acil bir kriz değil, öngörülebilir bir mühendislik sorunu olarak nitelendiriyor. Şirketin Bitcoin araştırma lideri Christopher Bendiksen tarafından kaleme alınan rapor, son dönemde kurumsal yatırımcılar arasında endişe yaratan yüksek risk tahminlerini doğrudan hedef alıyor. Mayıs 2025'te Chaincode Labs araştırmacıları Anthony Milton ve Clara Shikhelman'ın yayımladığı ve sıkça referans gösterilen çalışma, dolaşımdaki tüm Bitcoin'in yüzde 20 ila yüzde 50'sinin kuantum destekli anahtar çıkarma saldırılarına karşı savunmasız olabileceğini tahmin etmişti. CoinShares ise bu rakamların, pratik etkileri birbirinden çok farklı risk kategorilerini bir arada ele aldığını savunuyor.

GERÇEK RİSK NE KADAR?

CoinShares, analizini açık anahtarların (public key) zincir üzerinde kalıcı olarak görünebildiği eski nesil Pay-to-Public-Key (P2PK) adresleriyle sınırlandırdı. Firma, bu adreslerde toplam arzın yaklaşık yüzde 8'ine denk gelen 1,6 milyon BTC bulunduğunu tahmin ediyor. Ancak raporda, bu adreslerin yalnızca 10.200 BTC'lik kısmının ele geçirilmesi durumunda piyasada kayda değer bir bozulma yaratacak büyüklükte olduğu belirtiliyor.

Geriye kalan coinler, ortalama 50 BTC tutarında 32.000'den fazla bireysel UTXO'ya dağılmış durumda. Rapor, bunların iyimser kuantum senaryolarında bile kırılmasının son derece uzun zaman alacağını vurguluyor. CoinShares'e göre yüzde 25'lik savunmasızlık iddiaları, borsa adres tekrarı gibi kolayca önlenebilecek geçici riskleri de hesaba katıyor.

KURUMSAL ETKİ

Jefferies'in stratejisti Christopher Wood, daha önce Chaincode Labs'in yüksek tahminlerini referans göstererek Ocak ayında model portföyündeki yüzde 10'luk Bitcoin pozisyonunu tamamen sıfırlamıştı. Wood, kuantum riskini Bitcoin'in değer saklama tezi için "varoluşsal" bir tehdit olarak tanımlamıştı. Wood, konuya ilişkin olarak, "Kuantum meselesinin kısa vadede Bitcoin fiyatını dramatik şekilde etkileyeceğine inanmıyorum. Ancak değer saklama konsepti, uzun vadeli emeklilik portföyü perspektifinden daha az sağlam bir temele oturuyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kripto Para

