Kullanıcılar endişeli: Dev kripto borsası müşterilerine geri ödeme planını açıkladı - Son Dakika
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Kullanıcılar endişeli: Dev kripto borsası müşterilerine geri ödeme planını açıkladı

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WazirX, Temmuz'daki büyük hack olayının ardından mağdurlara fonlarının yüzde 85'ini iade etmeyi planlıyor. Bu takvimin onaylanması halinde Nisan'da başlayacak olan bu ödeme planı, alacaklıların çoğunluk oyu ile kararlaştırılacak.

11.02.2025 12:37
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WazirX, 230 milyon dolarlık hack saldırısından etkilenen kullanıcılarına kaybettikleri fonların yüzde 85'ini iade etme planını duyurdu. Bu adım, Temmuz ayında gerçekleşen olayın ardından borsanın varlık dengelemesini tamamlamasıyla başlayacak. Kullanıcılar, önümüzdeki Nisan ayında ilk ödemelerini almaya başlayacaklar.

WazirX'den Binlerce Alacaklısına Çağrı

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında büyük bir siber saldırıya maruz kalan kripto para borsası WazirX, mağdur yatırımcılarına kayıplarının yüzde 85'ini geri ödemeyi planladığını açıkladı. Nisan ayında başlaması öngörülen geri ödeme sürecinde kullanıcılar, Temmuz ayındaki olay sırasında tespit edilen varlık değerlerinin büyük bölümüne yeniden kavuşabilecek.

Borsa yönetimi, gün içinde tamamlanan varlık dengeleme çalışmalarının ardından, kullanıcıların geçen yıl Temmuz ayında yaşanan 230 milyon dolarlık hırsızlık olayında kaybettikleri varlıkların ABD doları ve Hint rupisi karşılığını görüntüleyebileceklerini duyurdu. Saldırıdan etkilenmeyen dijital varlıklardan elde edilen gelirler, kullanıcılara yapılacak geri ödemelerin artırılması amacıyla değerlendirildi.

Yeniden yapılandırma planının hayata geçirilebilmesi için alacaklıların 19 Şubat tarihine kadar yüzde 75 oranında onay vermesi gerekiyor. Sunulan plan kapsamında merkezi olmayan bir borsa kurulması, işlem görebilir kurtarma tokenlarının piyasaya sürülmesi ve önümüzdeki üç yıl boyunca platform gelirlerinin kullanılmasıyla bu tokenlerın düzenli olarak geri alınması hedefleniyor.

Planın gerekli onayı alamaması durumunda yeniden yapılandırma girişimi başarısızlıkla sonuçlanacak ve Singapur Şirketler Yasası'nın 301. maddesi uyarınca tasfiye sürecine girilecek. Bu senaryoda varlıkların düşük değerlerle satılması söz konusu olabilecek ve alacaklılar daha az tazminat alabilecek.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında yaşanan saldırıda, çoklu imza gerektiren bir cüzdandaki güvenlik açığından faydalanan saldırganlar, 100 milyon dolar değerinde Shiba Inu (SHIB) ve 52 milyon dolar değerinde Ether (ETH) dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimlerini ele geçirmişti. Haziran 2024 tarihli bir rapora göre, borsanın toplam rezervlerinin yüzde 45'inden fazlasını oluşturan bu kayıp, şirketi yeniden yapılandırma sürecine zorlamıştı. Yapılan araştırmalar, saldırının arkasında Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus'un olabileceğine işaret ediyor.

Kullanıcılar endişeli: Dev kripto borsası müşterilerine geri ödeme planını açıkladı

Kripto Para, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Kullanıcılar endişeli: Dev kripto borsası müşterilerine geri ödeme planını açıkladı - Son Dakika

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