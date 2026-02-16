Küresel kripto ETP'lerden fon çıkışları dördüncü haftasına uzadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kripto Para

Küresel kripto ETP'lerden fon çıkışları dördüncü haftasına uzadı

Küresel kripto ETP\'lerden fon çıkışları dördüncü haftasına uzadı
16.02.2026 21:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Varlık yöneticisi CoinShares'in verilerine göre BlackRock ve Fidelity gibi devlerin sunduğu kripto yatırım ürünlerinden geçen hafta 173 milyon dolar, son dört haftada ise toplam 3,74 milyar dolar çıkış yaşandı. ABD merkezli fonlar, çıkışların ağırlık merkezini oluşturdu.

BlackRock, Fidelity ve Bitwise gibi büyük varlık yöneticilerinin ihraç ettiği küresel kripto yatırım ürünleri, art arda dördüncü haftada da fon çıkışı kaydetti. CoinShares'in en son yayımladığı haftalık rapora göre geçen hafta 173 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşirken, son dört haftalık toplam 3,74 milyar dolara ulaştı. Buna karşın, ayın başında görülen haftalık 1,7 milyar dolarlık ve bir önceki hafta kaydedilen 187 milyon dolarlık çıkışla karşılaştırıldığında satış baskısının yavaşladığı görülüyor.

SATIŞ BASKISI YAVAŞLADI AMA DÖNMEDİ

CoinShares araştırma direktörü James Butterfill, son verilerin satış baskısının hafiflediğine ancak henüz tersine dönmediğine işaret ettiğini belirterek, bu durumu bir aylık bir geri çekilme süreci olarak nitelendirdi. Rapora göre işlem hacimleri de belirgin biçimde düştü. Borsa yatırım ürünlerindeki haftalık işlem hacmi, bir önceki haftanın rekor seviyesi olan 63 milyar dolardan 27 milyar dolara geriledi. Bu durum, spekülatif yoğunluğun fon akışlarındaki geri çekilmeyle birlikte azaldığına işaret ediyor.

Butterfill, haftanın başında 575 milyon dolarlık fon girişi yaşandığını ancak ardından gelen fiyat zayıflığıyla birlikte 853 milyon dolarlık çıkışın geldiğini aktardı. Beklentilerin altında kalan ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinin ardından cuma günü piyasa güveninin bir miktar toparladığını ve 105 milyon dolarlık giriş kaydedildiğini ekledi.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Küresel kripto ETP'lerden fon çıkışları dördüncü haftasına uzadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
İstanbul’da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11’e yükseldi İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

21:15
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
Açık açık itiraf etti: Psikologlar yüzünden boşanmalar arttı
21:14
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 21:48:30. #7.11#
SON DAKİKA: Küresel kripto ETP'lerden fon çıkışları dördüncü haftasına uzadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.